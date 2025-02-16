ABD Başkanı Trump neyin peşinde? Joe Biden engellemişti! Bir tonluk ’MK-84’ bombaları İsrail’e ulaştı

MK-84 BOMBALARI İSRAİL'E ULAŞTI!

ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimi tarafından transferi bekletilen yaklaşık bir ton ağırlığındaki MK-84 bombalarının İsrail'e gönderilmesi yönündeki engeli kaldırmıştı.



Bugün İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv'in uzun süredir beklediği bombalar İsrail'e ulaştı. Çok sayıda askeri mühimmat taşıyan ABD gemisi dün gece Aşdod Limanı'na geldi. Askeri mühimmatlar burada kamyonlara yüklenerek İsrail Hava üslerine götürüldü.





İsrail Savunma Bakanı Israel Katz bombaların gelişinin İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın bir başka kanıtı olduğunu öne sürdü ve “Bu gece İsrail'e ulaşan mühimmat sevkiyatı Hava Kuvvetleri ve IDF için çok değerli bir anlam taşıyor.” dedi.

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems şirketi tarafından ABD Savunma Bakanlığı için üretilen serbest düşümlü MK-84 bombası, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 3,83 metre uzunluğunda. Vietnam Savaşı sırasında geliştirilen, büyük boyutu ve içerdiği patlayıcıyla bina bloklarını yıkabilecek, çok büyük hasar verebilecek güçteki MK-84 bombası, yüzlerce metre ötedeki hedefi yok etme kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor.



Eski ABD Başkanı Biden, Mayıs 2024'te CNN kanalına verdiği röportajda, hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.