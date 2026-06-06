Filistinli animatör Gazze'nin yaralı çocuklarına tebessüm oldu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ailesini ve evini kaybeden Filistinli animatör Feda Daur, palyaçoluk yaparak çocukları, kanlı saldırıların etkisinden kurtarmaya çalışıyor.
Giriş Tarihi:
Gazze'de ateşkese rağmen devam eden saldırıların en büyük mağduru çocukların nefes alabildikleri birçok alan, oyun parkları, okulları ve evleri yıkıldı.
Saldırılar altında hayatta kalan Filistinli çocukların neşesi de adeta enkaz altında kaldı. Yaklaşık 15 yıldır animatörlük yapan Feda Talal ed-Daur, gülmeyi unutan çocukları güldürmek ve saldırıların travmatik etkisinden uzaklaştırmak için aynanın karşısına geçip kendine makyaj yapıyor, palyaço kıyafetlerini giyerek çocukların yüzünde tebessüm olabilmek için tüm gücüyle uğraşıyor.
İsrail saldırılarında ailesini kaybeden ve saldırı sonrasında Mısır'daki Ariş Hastanesinde kendisine geldiğini dile getiren Daur, "Komadaydım. Kendime geldiğimde nasıl yaralandığımı sordum. Bana internetten, beşinci kattan düşerken çekilen bir fotoğrafımı gösterdiler. Eşim, kızım ve oğlum şehit oldu. Çok ağladım. Ondan sonra kendimi toparlamaya çalıştım, kendimi namaza ve ibadete verdim. Şimdi yavrularımızı biraz mutlu etmek için çabalıyoruz" dedi.
Saldırılar altında hayatta kalan Filistinli çocukların neşesi de adeta enkaz altında kaldı. Yaklaşık 15 yıldır animatörlük yapan Feda Talal ed-Daur, gülmeyi unutan çocukları güldürmek ve saldırıların travmatik etkisinden uzaklaştırmak için aynanın karşısına geçip kendine makyaj yapıyor, palyaço kıyafetlerini giyerek çocukların yüzünde tebessüm olabilmek için tüm gücüyle uğraşıyor.
İsrail saldırılarında ailesini kaybeden ve saldırı sonrasında Mısır'daki Ariş Hastanesinde kendisine geldiğini dile getiren Daur, "Komadaydım. Kendime geldiğimde nasıl yaralandığımı sordum. Bana internetten, beşinci kattan düşerken çekilen bir fotoğrafımı gösterdiler. Eşim, kızım ve oğlum şehit oldu. Çok ağladım. Ondan sonra kendimi toparlamaya çalıştım, kendimi namaza ve ibadete verdim. Şimdi yavrularımızı biraz mutlu etmek için çabalıyoruz" dedi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya