Fransız diplomatik bir kaynaktan yapılan açıklamada, Fransa'nın, BM'nin 81. Genel Kurulu'na gitmekte olan Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiği belirtildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız Üyesi Emma Fourreau, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama emri olmasına rağmen Fransa, bir kez daha suçlu Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmesi için Fransız hava sahasında uçmasına izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fourreau, Fransa'nın buna 5. kez izin verdiğini vurgulayarak, ülkesinin kendisini küçük düşürdüğü ve uluslararası hukuku çiğnediği bu duruma son vermenin zamanının geldiğini savundu.

"BİZİ UTANÇLA KAVRAYAN BU FRANSA, BİZİM FRANSA'MIZ DEĞİL"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala, aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce, 22 Eylül 2025'te Fransa, Filistin Devleti'ni tanımıştı. Üzücü bir tesadüf; 22 Eylül 2026'da, Fransız hükümeti, savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle UCM'nin verdiği tutuklama kararına rağmen Netanyahu'nun 5. kez topraklarımızın üzerinden uçmasına izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cathala, Filistin Devleti'nin Fransa tarafından resmen tanınmasının bir şey değiştirmediğine işaret ederek, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un Fransa'sı Gazze'deki soykırımın, savaş ve insanlığa karşı suçların, Batı Şeria'daki apartheid'ın ve etnik temizliğin başından beri suç ortağı. Bizi utançla kavrayan bu Fransa, bizim Fransa'mız değil." ifadesini kullandı.

Ülkede gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) cumhurbaşkanı adayı olan Fabien Roussel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından uçmasına izin verilmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Roussel, "Filistin Devleti'nin tanınmasından bir yıl sonra Fransa, bu yıl dönümünü ilginç bir şekilde kutlama şeklini buldu; bir savaş suçlusunun topraklarımızın üzerinden uçmasına izin vererek." yorumunda bulundu.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI DEFALARCA AVRUPA ÜLKELERİNİN HAVA SAHASINDAN GEÇMİŞTİ

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Fransa daha önce şubat, nisan, temmuz 2025'te ve bu yılın temmuz ayında Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin vermişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı.

O tarihten bu yana Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı seyahatlerde kullandığı uçak, defalarca Roma Statüsü'ne taraf Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçmişti.