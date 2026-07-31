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Filistin’e destek veren Massive Attack’a Singapur’da polis soruşturması

Filistin'e verdikleri destekle bilinen dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack siyonist ambargoya uğradı. Singapur’da verdikleri konserde Filistin bayrağı açan Massive Attack hakkında polis soruşturması başlatıldı. Grubun, ruhsat şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

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Filistin’e destek veren Massive Attack’a Singapur’da polis soruşturması

Singapur'da polis, İngiliz müzik grubu Massive Attack hakkında, konserinde Filistin bayrağı açtığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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Massive Attack konserde Filistin bayrağı açtı. Fotoğraflar: TakvimMassive Attack konserde Filistin bayrağı açtı. Fotoğraflar: Takvim

MASSIVE ATTACK'A SİYONİST SORUŞTURMA

Yerel basına göre, İngiliz müzik grubu Massive Attack, Singapur'da verdiği konser sonrası ülke polisinin soruşturmasına maruz kaldı.

Grup, "ruhsat şartlarının muhtemel ihlaliyle" suçlanıyor.

Massive Attack, İstanbul konserindel İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır yaptığı katliamları gözler önüne seren rakamları dev ekrana yansıtmıştı. Massive Attack, İstanbul konserindel İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır yaptığı katliamları gözler önüne seren rakamları dev ekrana yansıtmıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, grubun iki üyesinin konser esnasında Filistin bayrağı açtığı ve seyircilerin de "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor.

Singapur'da yasalar yabancı ülke simgelerini izin olmadan kullanmayı yasaklıyor, bunu ihlal edenlere 500 dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

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