Filistin’deki soykırıma ağır fatura: Moody’s İsrail’in kredi notunu düşürdü!

İsrail önce Gazze'ye ardından Lübnan'a saldırılarına devam ederken Moody's'ten flaş bir adım geldi. Moody's'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notunun revize edildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A2"den "Baa1"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatif olmaya devam ettiği aktarıldı.

Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü. (AA)

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin temel nedeninin jeopolitik riskin önemli ölçüde yoğunlaşarak çok yüksek seviyelere ulaşması ve İsrail'in hem yakın hem de uzun vadede kredibilitesi için önemli olumsuz sonuçlar doğurması olduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkes olasılığının azaldığı belirtilen açıklamada, iç siyasi risklerin jeopolitik risklerle birlikte arttığı ifade edildi. Açıklamada, uzun vadede İsrail ekonomisinin askeri çatışmadan dolayı daha önce beklenenden daha kalıcı bir şekilde zayıflayacağının değerlendirildiği bildirildi.