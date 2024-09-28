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Filistin'deki soykırıma ağır fatura: Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü!

İsrail Gazze’deki soykırımın bedelini ödüyor. Uluslararası kredi Derecelendirme Kurumu Moody’s, soykırımcı İsrail’in kredi notunu düşürdü. Yapılan açıklamada İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A2"den "Baa1"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatif olmaya devam ettiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 00:38 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 00:55
Filistin’deki soykırıma ağır fatura: Moody’s İsrail’in kredi notunu düşürdü!

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İsrail önce Gazze'ye ardından Lübnan'a saldırılarına devam ederken Moody's'ten flaş bir adım geldi. Moody's'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notunun revize edildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A2"den "Baa1"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatif olmaya devam ettiği aktarıldı.

Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü. (AA)Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü. (AA)

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin temel nedeninin jeopolitik riskin önemli ölçüde yoğunlaşarak çok yüksek seviyelere ulaşması ve İsrail'in hem yakın hem de uzun vadede kredibilitesi için önemli olumsuz sonuçlar doğurması olduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkes olasılığının azaldığı belirtilen açıklamada, iç siyasi risklerin jeopolitik risklerle birlikte arttığı ifade edildi. Açıklamada, uzun vadede İsrail ekonomisinin askeri çatışmadan dolayı daha önce beklenenden daha kalıcı bir şekilde zayıflayacağının değerlendirildiği bildirildi.

Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü. (AA)Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü. (AA)

Artan güvenlik riskleriyle önceki çatışmalarda olduğu gibi artık hızlı ve güçlü bir ekonomik toparlanmanın beklenmediği aktarılan açıklamada, gecikmiş ve daha yavaş ekonomik toparlanmanın ülkede kamu maliyesini daha kalıcı bir şekilde etkileyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, devam eden negatif görünümün de Moody's'in aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dair görüşünü yansıttığı vurgulandı. Moody's, Ekim 2023'te İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye almıştı.

Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü. (AA)Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü. (AA)

Şubat ayında da ülkenin kredi notunu "A1"den "A2"ye indiren Moody's, not görünümünü "negatif" olarak revize etmişti.

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