Donald Trump’ın Afganistan sözleri sosyal medyada gündem oldu: Biz ne diye oraya gittik örtünüzü çıkarın dedik?

Son dönemde uğradığı suikast girişimiyle gündeme gelen eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump bu kez " Afganistan " sözleri ile gündemde.

"NE B*K YEMEYE AFGAN KADINLARIN ÖRTÜSÜYLE UĞRAŞTIK" Donald Trump 'ın ifadeleri şu şekilde:

"Afgan kadınları binlerce yıldır örtülüydü. Ne b*k yemeye biz oraya gidip onlara örtünüzü çıkarın dedik? Bana göre örtünmek makyaj yapmaktan daha pratik. Kadın olsam herhalde örtünürdüm."