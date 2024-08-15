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Donald Trump'ın Afganistan sözleri sosyal medyada gündem oldu: Biz ne diye oraya gittik örtünüzü çıkarın dedik?

ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın Afganistan'ın işgaline ilişkin geçtiğimiz yıllarda söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. ABD'nin Afganistan'a girişini eleştiren Trump, "Afgan kadınları binlerce yıldır örtülüydü. Ne b*k yemeye biz oraya gidip onlara örtünüzü çıkarın dedik?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 22:45 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 23:15
Donald Trump’ın Afganistan sözleri sosyal medyada gündem oldu: Biz ne diye oraya gittik örtünüzü çıkarın dedik?

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Son dönemde uğradığı suikast girişimiyle gündeme gelen eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump bu kez "Afganistan" sözleri ile gündemde.

Trump, 2016 yılında söylediği öne sürülen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde ABD'nin Afganistan'a girişini eleştiriyor.

Donald TrumpDonald Trump

"NE B*K YEMEYE AFGAN KADINLARIN ÖRTÜSÜYLE UĞRAŞTIK"
Donald Trump'ın ifadeleri şu şekilde:

"Afgan kadınları binlerce yıldır örtülüydü. Ne b*k yemeye biz oraya gidip onlara örtünüzü çıkarın dedik? Bana göre örtünmek makyaj yapmaktan daha pratik. Kadın olsam herhalde örtünürdüm."

ABD 2021 YILINDA AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLDİ
ABD'nin 20 yıl süren Afganistan işgalinde 4 ABD başkanı değişti. Afganistan'da 2021 yılında Taliban'ın yönetimi devralma süreciyle birlikte ABD Afganistan'dan çekildi.

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