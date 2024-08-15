Donald Trump’ın Afganistan sözleri sosyal medyada gündem oldu: Biz ne diye oraya gittik örtünüzü çıkarın dedik?

Son dönemde uğradığı suikast girişimiyle gündeme gelen eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump bu kez "Afganistan" sözleri ile gündemde.
Trump, 2016 yılında söylediği öne sürülen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde ABD'nin Afganistan'a girişini eleştiriyor.
Donald Trump
"NE B*K YEMEYE AFGAN KADINLARIN ÖRTÜSÜYLE UĞRAŞTIK"
Donald Trump'ın ifadeleri şu şekilde:
"Afgan kadınları binlerce yıldır örtülüydü. Ne b*k yemeye biz oraya gidip onlara örtünüzü çıkarın dedik? Bana göre örtünmek makyaj yapmaktan daha pratik. Kadın olsam herhalde örtünürdüm."