Albanese, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarının toprak kavgası kapsamında bir suç ve soykırım olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Mart 2026 tarihli "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları İhlalleri" raporu İsrail 'in insanlık dışı kolonyal faaliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"İşkence ve Soykırım: BM Özel Temsilcisi Francesca Albanese ile Bir Web Semineri" adlı webinarı SOAS Üniversitesi Filistin Araştırmaları Merkezi başkanı ve Palestine Yearbook of International Law dergisinin genel editörü Dr. Nimer Sultany yönetirken Webinarda 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumu üzerine BM Özel Raportörü ve "When the World Sleeps: Stories, Words and Wounds of Palestine" (2026) kitabının yazarı Francesca Albanese; SOAS Üniversitesi öğretim üyesi ve "The Transformation of the Prohibition of Torture in International Law" (2024) kitabının yazarı Profesör Lutz Oette; psikiyatrist ve "Torturing Environments: Psychological, Clinical and Legal Dimensions" (2026) ile "Psychological Torture: Definition, Evaluation and Measurement" (2016) kitaplarının yazarı Dr. Pau-Perez Sales yer alıyor.

Gazze

SOYKIRIM, SİSTEMATİK ŞİDDET, ZORLA YERİNDEN ETME, KUŞATMA

Raporda soykırım kavramı, Filistin halkına yönelik sistematik şiddet ve zorla yerinden etme bağlamında ele alınıyor. Gazze kuşatması, altyapı yıkımı, toplu cezalandırma gibi uygulamalar, halkın temel yaşam hakkını tehdit ediyor. Albanese, bu uygulamaları uluslararası soykırım tanımıyla potansiyel olarak uyumlu olarak değerlendiriyor. BM'ye ve uluslararası topluma bağımsız soruşturma çağrısı yapıyor.

ULUSLARARASI SUÇ POTANSİYELİ

İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı fiziksel ve psikolojik baskı, aşırı izolasyon, işkence ve tehditler; özellikle kadın ve çocukların hedef alınması, yargı süreçlerinin eksik ve keyfi yönetilmesi gibi insanlık dışı pek çok uygulamaya dikkat çekilirken bu uygulamaların Uluslararası İşkenceye Karşı Sözleşme (CAT) ve Cenevre Sözleşmeleri kapsamında uluslararası suç potansiyeli taşıdığı da açıkça belirtiliyor.

İsrail Gazze'de sivil altyapıyı ve temel hizmetleri de hedef aldı. Filistinlileri zorla yerinden ederek yerleşim politikalarıyla demografik değişimi sağlamaya çalıştı. Albanese'nin raporunda İsrail'in tüm bu ihlallerine de dikkat çekiliyor.

Webinarda çarpıcı gerçekler: "Filistin’de işkence hem bireysel hem kolektif"

ALBANESE DÜNYAYA SESLENDİ: TEDBİR ALIN

İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesi, bağımsız uluslararası mekanizmalar ile soruşturma yürütülmesi, Filistin halkının temel haklarının korunması, özellikle işkence ve kötü muameleye karşı tedbir alınması öneriliyor.