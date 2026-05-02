Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Mart 2026 tarihli "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları İhlalleri" raporu İsrail'in insanlık dışı kolonyal faaliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.
"İşkence ve Soykırım: BM Özel Temsilcisi Francesca Albanese ile Bir Web Semineri" adlı webinarı SOAS Üniversitesi Filistin Araştırmaları Merkezi başkanı ve Palestine Yearbook of International Law dergisinin genel editörü Dr. Nimer Sultany yönetirken Webinarda 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumu üzerine BM Özel Raportörü ve "When the World Sleeps: Stories, Words and Wounds of Palestine" (2026) kitabının yazarı Francesca Albanese; SOAS Üniversitesi öğretim üyesi ve "The Transformation of the Prohibition of Torture in International Law" (2024) kitabının yazarı Profesör Lutz Oette; psikiyatrist ve "Torturing Environments: Psychological, Clinical and Legal Dimensions" (2026) ile "Psychological Torture: Definition, Evaluation and Measurement" (2016) kitaplarının yazarı Dr. Pau-Perez Sales yer alıyor.
ALBANESE'DEN ÇARPICI RAPOR
61. BM İnsan Hakları Konseyi'nde (23 Şubat – 2 Nisan 2026) sunulan rapor, İsrail'in Filistin'de uluslararası hukuk çerçevesinde ihlalleri belgeleyip analiz ediyor ve uluslararası toplumun müdahale gerekliliğini vurguluyor.
SOYKIRIM, SİSTEMATİK ŞİDDET, ZORLA YERİNDEN ETME, KUŞATMA
Raporda soykırım kavramı, Filistin halkına yönelik sistematik şiddet ve zorla yerinden etme bağlamında ele alınıyor. Gazze kuşatması, altyapı yıkımı, toplu cezalandırma gibi uygulamalar, halkın temel yaşam hakkını tehdit ediyor. Albanese, bu uygulamaları uluslararası soykırım tanımıyla potansiyel olarak uyumlu olarak değerlendiriyor. BM'ye ve uluslararası topluma bağımsız soruşturma çağrısı yapıyor.
ULUSLARARASI SUÇ POTANSİYELİ
İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı fiziksel ve psikolojik baskı, aşırı izolasyon, işkence ve tehditler; özellikle kadın ve çocukların hedef alınması, yargı süreçlerinin eksik ve keyfi yönetilmesi gibi insanlık dışı pek çok uygulamaya dikkat çekilirken bu uygulamaların Uluslararası İşkenceye Karşı Sözleşme (CAT) ve Cenevre Sözleşmeleri kapsamında uluslararası suç potansiyeli taşıdığı da açıkça belirtiliyor.
İsrail Gazze'de sivil altyapıyı ve temel hizmetleri de hedef aldı. Filistinlileri zorla yerinden ederek yerleşim politikalarıyla demografik değişimi sağlamaya çalıştı. Albanese'nin raporunda İsrail'in tüm bu ihlallerine de dikkat çekiliyor.Webinarda çarpıcı gerçekler: "Filistin’de işkence hem bireysel hem kolektif"
ALBANESE DÜNYAYA SESLENDİ: TEDBİR ALIN
İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesi, bağımsız uluslararası mekanizmalar ile soruşturma yürütülmesi, Filistin halkının temel haklarının korunması, özellikle işkence ve kötü muameleye karşı tedbir alınması öneriliyor.
TOPRAK KAVGASI VE SOYKIRIM
Albanese'nin raporu ile ilgili uzmanların katıldığı webinarda İsrail'in hukuk dışı ve hatta insanlık dışı uygulamaları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Webinarda açılış konuşması yapan Albanese, fiziksel ve psikolojik işkence kullanımının, İsrail'in devam eden yerleşimci kolonyalist soykırımının belirleyici bir özelliği olduğuna dikkat çekti ve "Bunun toprak kavgası kapsamında işlenen bir suç, bir soykırım olduğunu unutmamalıyız. Oldukça anakronik ama bu bir toprak kavgasıdır. Ve etnik temizliği ilerletmek için işlenen bir başka suçtur." ifadelerini kullandı.
Albanese İsrail'in işkenceleri ile ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı:
Dediğim gibi, gözaltındaki işkencenin sadece cezalandırıcı değil, stratejik olduğu kanıtlanmıştır ve bu benim bulgularımdan biridir. Filistinli bedenlerini aşağılamak, psikolojik bütünlüğü parçalamak ve eski kolektif direnişi kırmak için kullanılmıştır. Kısa süreli gözaltılar bile fiziksel ve psikolojik zarar vermiştir. Ve bu etkiler, tüm ifadelerde açıkça görüldüğü üzere, bireyin ötesine geçerek aileleri ve tüm toplulukları kalıcı şekillerde etkilemektedir
İŞKENCEDEN SOYKIRIMA
Profesör Lutz Oette ise işkence ve soykırım arasındaki bağa dikkat çekti. Uluslararası hukukta işkencenin kapalı kapılar ardında, karakollarda veya hapishanelerde gerçekleştirilen bir şey olarak değerlendirildiğini hatırlatan Oette, Albanese'nin raporunun "işkence ortamı" kavramı ile tüm bir halkın nasıl sistematik bir fiziksel ve psikolojik şiddet sarmalına maruz bırakıldığını ortaya koyduğuna dikkat çekti. Oette işkencenin sistematik karakterini şu iç temel yasal ve yapısal husus ile değerlendirdi:
GAZZE VE BATI ŞERİA'DA İŞKENCE SADECE FİZİKSEL TEMAS DEĞİL
Dr. Pau Perez Sales ise işkence deyince akla fiziksel darp veya elektrik şoku gibi yöntemler geldiğini fakat klinik çalışmalarda insanın iradesini kırmak için her zaman doğrudan fiziksel temas gerekmediğini belirtti ve "Francesca'nın Gazze ve Batı Şeria için tanımladığı tablo tam olarak budur." dedi.
Sales İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işkencenin biçimlerini ise şu şekilde tanımladı:
Sales İsrail'in bir insanlık krizine sebep olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı:
Francesca'nın raporu, işkencenin soykırıma nasıl hizmet ettiğini tıbbi ve psikolojik bir netlikle ortaya koyuyor. Bu sadece hukuki bir tartışma değil, bir insanlık krizidir. Hayatta kalanlarla yaptığımız görüşmelerde gördüğümüz şey, parçalanmış ruhlar ve yıkılmış bir dünyadır. Bu raporun, bu sistematik zulmün durdurulması için bir dönüm noktası olmasını umuyorum. Teşekkür ederim.