Avrupa Parlamentosu seçimlerinde son gün! 27 ülke sandık başında

Avrupa Birliği (AB) üyesi 21 ülke, önümüzdeki 4 yıllık yönetimi belirleyecek ve 6 Haziran'dan bu yana devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin dördüncü gününde oy kullanmak için son kez sandığa gidiyor.

Bugün, toplam 21 ülke seçmeninin sandık başında olması nedeniyle seçimlerin en hareketli günü niteliğinde.

Şimdiye kadar Hollanda, İrlanda, Çekya, Malta, Letonya ve Slovakya'da seçmenler oylarını kullandı. İtalya ve Estonya'da ise seçim bugün de devam ediyor.

SANDIK KAPANIYOR

Sandıklar bu akşam kapanacak ve kesin olmayan ilk sonuçlar AP tarafından üye ülkelerin ilgili otoritelerinden veriler geldikçe saat 18.00'den itibaren duyurulacak. Resmi sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.

Seçimin ardından AP'ye girebilen ulusal parti üyeleri, AB çapında benzer düşüncelere sahip mevkidaşlarıyla "siyasi grup" adı verilen koalisyonlar kuracak.

Haftalar alacak bu sürecin ilk Genel Kurulun toplandığı ve yeni yasama döneminin başladığı 16 Temmuz itibarıyla tamamlanması gerekiyor.

İlerleyen aylarda milletvekilleri, AB ülkelerinin liderleri tarafından gösterilen adaylar arasından AB'nin yürütme organı Komisyonun yeni başkanını seçecek. Seçimden sonra da yoğun kampanya dönemi devam edecek.

2019'dan bu yana Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Ursula von der Leyen, yeniden aday seçilmesi en muhtemel isim olarak görülüyor. AB Komisyonu Başkanı, atanmasının akabinde mevcut AB Konseyi ile birlikte Komisyonun üyeleri için adayları önerecek.

Komisyon üyeleri, AP'nin onayının ardından belirlenecek.

Komisyonun formasyonu, sonbaharda yapılması beklenen ve milletvekillerinin Komisyonun yapısını bir bütün olarak onaylayıp onaylamayacaklarına karar verecekleri genel kurul oylamasıyla tamamlanacak.

1 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

AB Konseyinin yeni başkanı, üye ülkelerin liderleri tarafından seçilecek ve 1 Aralık'ta görevine başlayacak.

Tüm bu süreçlerin sonunda AB'de yaşayan yaklaşık 450 milyon kişinin geleceğinde 5 yıllık dönem için söz sahibi yeni yönetim belirlenmiş olacak.