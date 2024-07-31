Beyrut’a saldırı sonrası Binyamin Netanyahu’nun ofisinden ilk görüntü! Kırmızı kablolu telefon detayına dikkat! Bakanlarına konuşma yasağı getirdi

Fuad Şükür'ün öldürdüğü duyuruldu.



FUAD ŞÜKÜR HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca, Şükür'ün "8 Ekim 2023'ten beri İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.