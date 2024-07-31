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Beyrut'a saldırı sonrası Binyamin Netanyahu'nun ofisinden ilk görüntü! Kırmızı kablolu telefon detayına dikkat! Bakanlarına konuşma yasağı getirdi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’a İsrail tarafından saldırı düzenlendi. İsrail ordusu Hizbullah’ın üst düzey komutanının öldürüldüğünü duyururken İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı. Aynı zamanda Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 04:59 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 05:23
Beyrut’a saldırı sonrası Binyamin Netanyahu’nun ofisinden ilk görüntü! Kırmızı kablolu telefon detayına dikkat! Bakanlarına konuşma yasağı getirdi

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İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıyı gerekçe göstererek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

İsrailden Lübnanın başkenti Beyruta saldırı! İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah komutanı Fuad Şükr öldürüldüİsrailden Lübnanın başkenti Beyruta saldırı! İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah komutanı Fuad Şükr öldürüldü
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı! İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah komutanı Fuad Şükr öldürüldü

Fuad Şükür'ün öldürdüğü duyuruldu.Fuad Şükür'ün öldürdüğü duyuruldu.

FUAD ŞÜKÜR HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca, Şükür'ün "8 Ekim 2023'ten beri İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

Netanyahu'nun ofisi.Netanyahu'nun ofisi.

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN İLK GÖRÜNTÜ
İsrail güçlerinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine saldırı düzenlemesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey siyasi ve askeri yetkililerle güvenlik durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

İsrail Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde bulunan Netanyahu'nun, Beyrut'un güney bölgesine yapılan saldırının ardından siyasi ve askeri üst düzey İsrailli yetkililerle telefon aracılığıyla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

KIRMIZI KABLOLU TELEFON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.



Netanyahu'nun güvenlik durum değerlendirmesi için görüştüğü isimler arasında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin olduğu kaydedildi.

BAKANLARA KONUŞMA YASAĞI
İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini yazdı.

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