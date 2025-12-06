Eurovision’da İsrail krizi büyüyor: Boykot sayısı 6’ya çıktı
Viyana’da yapılacak 2026 Eurovision öncesi İsrail tartışması büyürken, EBU’nun İsrail’i yarışmadan çıkarmayı reddetmesi üzerine İspanya, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İrlanda boykot kararı aldı. Ülkelerin sayısının artabileceği, bu nedenle yarışmanın iptal edilmesinin bile gündeme geldiği belirtildi.
Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesi İsrail tartışması büyüdü. İspanya'nın, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebi Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) gündeme geldi. Yapılan oylamada, red kararı çıktı. İrlanda ve Belçika'nın da bulunduğu birçok ülke boykot kararı aldı. Bu sayı, İspanya, İzlanda, Hollanda ve Slovenya'nın da boykot kararıyla 6'ya çıktı. Birçok ülkenin daha yarışmaya katılmama kararı alabileceği iddia edildi. Bu durumda, yarışmanın yapılmayabileceği kaydedildi.