Eurovision’da İsrail krizi büyüyor: Boykot sayısı 6’ya çıktı

Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesi İsrail tartışması büyüdü. İspanya'nın, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebi Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) gündeme geldi. Yapılan oylamada, red kararı çıktı. İrlanda ve Belçika'nın da bulunduğu birçok ülke boykot kararı aldı. Bu sayı, İspanya, İzlanda, Hollanda ve Slovenya'nın da boykot kararıyla 6'ya çıktı. Birçok ülkenin daha yarışmaya katılmama kararı alabileceği iddia edildi. Bu durumda, yarışmanın yapılmayabileceği kaydedildi.