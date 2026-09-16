Öte yandan, Thaçi'nin tanıkları tehdit etme suçlamasıyla ilgili Lahey'deki ikinci dava süreci de devam ediyor.

Kosova'nın başkenti Priştine ve diğer şehirlerin meydanlarını dolduran binlerce kişi, UÇK komutanları Thaçi ile Krasniqi, Veseli ve Selimi'nin tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Davada kararın açıklanmasıyla kalabalık büyük üzüntü yaşadı.

Söz konusu suçlardan Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Thaçi ve diğer UÇK komutanları, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, işkence ve kasten öldürme gibi savaş suçlarından suçlu bulundu.

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanları Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Thaçi ile Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'nin Lahey'de tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşması yapıldı.

Kosova'da meydanlarını dolduran binlerce kişi, Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) komutanları Thaçi ile Krasniqi, Veseli ve Selimi'nin tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Davada kararın açıklanmasıyla kalabalık büyük üzüntü yaşadı. Fotoğraflar: AA

Kosova

KOSOVA ÖZEL ODALARI VE ÖZEL SAVCILIĞI

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık, Lahey'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel Savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.