Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse giriyor! Monte Kristo Kontu'nu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştı

Ayrıca yanında aile fotoğraflarını ve üç kitap götüreceğini belirtti: "Monte Cristo Kontu ve Jean-Christian Petitfils'in yazdığı iki ciltlik İsa biyografisini götürüyorum" ifadelerini kullandı.

Eski cumhurbaşkanı, "hapisten korkmadığını" da belirterek cezaevinde bulunduğu süre boyunca "hiçbir ayrıcalık" talep etmediğini söyledi. La Tribune de Dimanche gazetesine konuşan Sarkozy, "Hapisten korkmuyorum. Başım dik olacak, cezaevi kapısında bile" dedi.

Sarkozy'nin hücresinde bir yatak, masa, duş, tuvalet ve küçük ocak bulunacak. Ayrıca bu alana bir buzdolabı ve televizyon yerleştirilmesi için başvuruda bulunabilecek. Hücresinden yalnızca egzersiz için çıkmasına izin verilecek.

Çakal Carlos, Takvim Fotoğraf Arşivi

ÇAKAL CARLOS DA O HAPİSHANEDE YATMIŞTI

Sarkozy, Paris'in 14. bölgesinde, bir okulun hemen yanında yer alan bu ünlü hapishanede tutulan çok sayıda azılı suçlunun arasına katılacak.

Bu cezaevinde daha önce Manuel Noriega, "Çakal Carlos" olarak bilinen Ilich Ramírez Sánchez ve Parisli gangster Jacques Mesrine gibi ünlü isimler de hapis yatmıştı. 1978 yılında Jacques Mesrine'in La Santé hapishanesinden yaptığı kaçış hâlâ hafızalarda. Mesrine, yüksek duvarları aşarak Paris sokaklarında kayıplara karışmıştı.

La Santé hapishanesi yıllar içinde öyle bir ün kazandı ki Fransız cezaevi idaresinin halkla ilişkiler birimi tarafından "hafıza mekânı" olarak tanımlandı.

Ancak hapishanenin saygın sayılabilecek bu imajına rağmen geçmişi pek parlak değil. 2000 yılında hapishanenin eski başhekimlerinden biri tarafından kaleme alınan bir kitap, La Santé'deki tutukluların içinde yaşadığı sefil koşulları gözler önüne serdi.

Kitapta, hücrelerin hamam böcekleri ve farelerle dolu olduğu, mahkûmların aşırı kalabalık nedeniyle üst üste yığıldığı iğrenç yaşam koşulları ayrıntılarıyla anlatıldı.