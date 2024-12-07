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Esad’ın Ankara’ya yardım çığlığı! Muhalifler Şam'a girdi

Şam’ın kapısına dayanan muhaliflerin ayak seslerini duyan Esad’ın Ankara’dan yardım istediği bildirildi. Ürdün, Mısır ve Irak da Esad’ın silah isteğini geri çevirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Esad’ın Ankara’ya yardım çığlığı! Muhalifler Şam’a girdi

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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde Cuma günü Isabel Coles imzasıyla yayınlanan bir haberde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "Türkiye'den devreye girip muhalif militanları durdurmasını istediği" belirtildi. Haberde ayrıca Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır ve Irak'tan da silah ve istihbarat konularında destek istediği ancak bu isteğinin reddedildiği öne sürüldü. WSJ'nin haberinde bunlara ek olarak Mısırlı ve Ürdünlü yetkililerin Esad'a yurtdışına çıkmasını tavsiye ettiği de iddia edildi. Middle East Institute'tan siyaset bilimci ve kendisi de bir WSJ yazarı olan Firas Maksad ise X hesabında yaptığı bir paylaşımda görüştüğü Ürdünlü yetkililerin bu iddiayı reddettiğini belirtti. Haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Esad'dan olumlu dönüş alamadık, muhalifler Şam'a ilerliyor' sözlerinin ardından geldi. Erdoğan aynı gün Cuma namazı çıkışında gazetecilere verdiği beyanatta "Suriye'nin geleceğini birlikte belirlemek" üzere Esad'a çağrıda bulunduğunu ancak "olumlu bir cevap" alamadığını belirtmişti. Erdoğan, "Esad'a bir çağrımız olmuştu, 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık. Şu an itibarıyla İdlib'den sonra Hama Humus muhaliflerin elinde. Şam'a doğru bir ilerleyiş söz konusu" dedi.

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ

Suriye'de, Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar ilerleyişini dün de sürdürdü. Şam'ın güneyindeki banliyölere girmeye başladı. Heyet Tahrir Şam liderliğindeki gruplar Humus'un iç kesimlerine ilerlerken Dürzilerin de muhaliflere katıldığı açıklandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerinde sokağa çıkan halk, eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi.
Irak-Ürdün sınırında konuşlu oldukları sahadan kuzeye doğru ilerleyen muhalifler Tedmur (Palmira) ilçesini ele geçirdikten sonra yönünü batıda başkent Şam yönüne de çevirdi.
Muhaliflerle çatışmalardan kaçan yüzlerce Suriye askeri Irak'a ulaştı.

TÜRKİYE SINIRINDA ÜÇ YERİ PKK'YA BIRAKTI

Suriye'de Beşar Esad yönetimi, Haseke ve Kamışlı'daki bölgelerden çekilerek kontrolü terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı. Kamışlı, hemen Türkiye sınırındaki Kilis ile komşu.

Beşar Esad yönetimi güçlerinin Deyrizor'un doğusundan da çekilerek bölgeyi terör örgütüne devrettiği bildirildi.

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