Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra: Kürt halkı ile YPG arasında ayrım yapıyoruz

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan Geçici Hükümet'in Savunma Bakanlığı görevine, HTŞ'nin üst düzey komutanlarından Marhaf Ebu Kasra getirildi.
İlk röportajında terör örgütü YPG/SDG'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Kasra, "Kürt halkı ile YPG/SDG arasında ayrım yapıyoruz. Kürtler, Suriye halkının diğer tüm bileşenleri gibi tam haklarına kavuşacak. Ancak Suriye bölünmeyecek, federalizm veya benzeri projeler uygulanmayacak. Ülke birleşik ve bütün olarak kalacak" mesajını verdi.
Suriye Geçiş Hükümeti terör örgütü SDG/YPG'yi uyardı (Fotoğraf: AA)
TERÖR ÖRGÜTÜNE 3 MADDELİK ÜLTİMATOM
Suriye Geçiş Hükümeti, bir yandan Batı ile siyasi temaslarını sürdürürken, diğer yandan Suriye'nin birliğini yeniden tesis etmek amacıyla terör örgütü PKK'nın paravan yapısı YPG/SDG ile görüşerek 3 maddelik bir ültimatom sundu.
Görüşmede, federalizm tekliflerinin kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilerek şu talepler iletildi: PKK ile tüm bağların kesilmesi, silahların teslim edilmesi ve örgüt elebaşları ile yabancı militanların ülkeyi terk etmesi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraf: AA)
TÜRKİYE'DEN ÇÖZEMEZLERSE BİZ DEVREYE GİRERİZ MESAJI
YPG/SDG'ye verdiği ültimatomda, taleplerin karşılanmaması durumunda askeri müdahalenin gündeme geleceği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG'ye yönelik olası bir harekâtı hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Fidan, "Şam'da artık yeni bir yönetim iş başında. Bu, öncelikle yeni yönetimin meselesidir. Onlar bu meseleyi düzgün bir şekilde hallederler ise kanaatimce bizim müdahalemize gerek kalmayacaktır" mesajını vermişti.