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Esad'a iki saat kaldı! Beşar Esad'ın Suriye'den kaçtığı iddia edildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yakınlarıyla birlikte ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Söylentiler artarken Suriye rejimi yanlısı Sama TV, Esad’ın görüşmeler yapmak için Tahran’a gittiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Esad’a iki saat kaldı! Beşar Esad’ın Suriye’den kaçtığı iddia edildi

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Muhalifler Humus kentine de girdi. Humus Şam arası 163 kilometre. Esad'ın Şam'ı nasıl savunacağı ya da savunup savunmayacağı merak konusu. HTŞ lideri Colani, "Biz görev gücüyüz. Suriye'yi halk konseyi yönetecek. Hristiyanlara yapılan zulüm bitecek" dedi.

HUMUS DA DÜŞTÜ
Suriye rejim güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezini ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus'a girdi. Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçelerini de ele geçiren muhalif gruplar, Esad rejim güçlerinin önemli kalelerini düşürdü.


HALK KONSEYİ KURULACAK

HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el- Colani, CNN International'a konuştu. Gizli bir lokasyonda gerçekleşen röportajda Colani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kuracaklarını açıkladı. Röportajda Esad rejimini tamamen devirmeyi hedeflediklerini söyleyen Colani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kurma hedeflerinin altını çizdi.


HRİSTİYANLAR ZULÜM GÖRÜYOR

Gerçek adı Ahmed Hüseyin el Şara olan Colani, iç savaşta Hristiyanlar ve diğer azınlıkların zulüm gördüğünü söyleyerek, kendi yönetimlerin de bunun olmayacağını dile getirdi: "Kurumlara dayalı bir hükümet ve halk tarafından seçilen bir konsey kuracağız. Bu mezhepler, dinler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok."

BU REJİM ÖLDÜ

Hedeflerden bahsettiğimizde devrimin amacı bu rejimi devirme. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman içindeydi. İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi, bu rejim öldü" diyen Colani, değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.


TEK BİR AMACIMIZ VAR

HTŞ lideri, Esad rejiminin tamamen düşmesinin ardından "Suriye'de yabancı güçlerin kalmasına gerek kalmayacağını düşündüğünün" altını çizdi. Colani, HTŞ'nin hedefinin Suriye'yi inşa etmek olduğunu söyleyerek, "HTŞ bu diyaloğun sadece bir parçası ve her an dağılabilir. Kendi başına bir amaç değil, bir görevi yerine getirmenin bir aracı: Bu rejime karşı koymak" ifadelerini kullandı.

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