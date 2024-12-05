Erdoğan çok güçlü çıkacak! Dünya medyasından Suriye analizi

Dünya medyası ve siyasiler, Suriye'dekı muhaliflerin, Ankara'nın rızası olmadan hareket etmeyeceğini yazdı. Başkan Erdoğan'ın elinin çok güçleneceğini vurguladı.
FINANCIAL TIMES: Türkiye'nin Suriye'deki etkisi arttı. Esad'ı, müzakereye zorlama şansı yüksek.
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANNALENA BAERBOCK: Türkiye, Suriye'deki krizde merkezi role sahip.
ALMAN HABER AJANSI DPA: Son durum Erdoğan'a fayda sağlar.
UZMANLAR: Türkiye, ABD'nin seçilmiş lideri Donald Trump dönemi için de elini güçlendiriyor.
NOTLAR
Muhalif gruplar, Hama'nın kapısına dayandı.
SMO Münbiç için kolları sıvadı. Deyrizor'da çatışmalar arttı.
YPG, Halep'in kuzeydoğusundan çekilmeye başladı.
İran, talep olursa Suriye'ye asker gönderme kararı aldı.