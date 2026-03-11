Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın sapkınlık yuvaları ile ilgili kan donduran yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. New Mexico'daki yetkililer Epstein'ın Zorro Çiftliği'ne baskın düzenledi.
EPSTEIN KURBANLARI ZORRO ÇİFTLİĞİ'NDE
Hakkında cinayetten sapkın ayinlere, çocukların yenmesinden dünyada saf bir ırk oluşturmaya pek çok iddia bulunan pedofili Epstein'ın Zorro Çiftliği'ne ölümcül seks kurbanlarının cesetlerini gömdüğü iddia ediliyordu.
ÇİFTLİĞE GÖMÜLÜ CESETLER
Epstein'ın Zorro Çiftliği'ne çocuk pornografisi çektiği ve boğularak öldürüldüğü iddia edilen kız çocuklarını gömdüğü öne sürülüyor.
2019'DA KAN DONDURAN İHBAR
Zorro Çiftliği hakkındaki korkunç iddialara rağmen kolluk kuvvetleri mülkte daha önce kapsamlı bir arama yapmamıştı.
33 bin metrekarelik çiftliğin devredilmesi yönündeki yeni girişimlerin büyük bir kısmı Epstein'ın intiharından sadece üç ay sonra, Kasım 2019'dabir radyo sunucusunun yaptığı ihbarla ilişkiliydi.
Eddy Aragon adlı radyo programı sunucusu, "Bu Zorro Çiftliği'nde ceset gömmekten çok daha öte bir şey. Bu düşündüğünüzden veya aklınızdan geçirmiş olduğunuzdan çok daha korkunç ve tuhaf bir şey. Bunları söylesem deli ya da komplo teorisyeni gibi görünürdüm ama öyle değilim." şeklinde konuştu.
Aragon Zorro Çiftliği ile ilgili"Zorro'nun dışındaki tepelerde bir yerlerde Jeffrey ve Madam G'nin emriyle iki yabancı kızın gömüldüğünü biliyor muydunuz?" yazılı bir not almıştı. E-postada ayrıca "İkisi de sert, sapkın cinsel ilişki sırasında boğularak öldü. Jeffrey Epstein hakkında asıl suçlayıcı olan henüz yazılmadı." ifadeleri yer alıyordu.
GAZETECİDEN PARA İSTEDİLER
Çiftlikte çalışan ve "her şeyi görmüş" bir kişi tarafından yazıldığını iddia eden mektupta ölümlerle ilgili daha fazla ayrıntı yer almıyordu. Aragon'dan, o dönemde yaklaşık 6.500 dolar değerinde olan bir Bitcoin'i bir gün içinde anonim bir dijital cüzdana göndermesi ve karşılığında suçlayıcı bilgilerle dolu bir USB bellek göndermesi isteniyordu.
Aragon ödeme yapmadı, ancak FBI'ya "gerçek olabilir" diyerek durumu iletti.
SAPKIN ÇİFTLİKTE İLK ARAMA
FBI'ın ihbarı soruşturup soruşturmadığı hâlâ belirsizliğini koruyor, ancak pazartesi günü -altı yıldan fazla bir süre sonra- Epstein'ın ahlaksız dünyasının kamuoyuna ifşa edilmesinden bu yana mülkte yapılan ilk büyük aramalardan birinde New Mexico polisi Zorro Çiftliği'ne baskın düzenledi.
Santa Fe'nin yaklaşık 30 mil güneyinde bulunan ev, eski Teksas eyalet senatörü Don Huffines'ın ailesine satıldı. Ailenin soruşturma konusunda tam iş birliği yaptığı belirtildi.
Soruşturmacıların olay yerine vardıklarından beri arazide ne yaptıkları belirsizliğini koruyor ancak evin 2023'te satılmasından bu yana arazinin büyük bölümünün kazıldığı görülüyor. Son fotoğraflarda bir zamanlar görkemli evin büyüklüğünde labirent gibi geniş bir bahçenin bulunduğu yerde derin bir çukur olduğu anlaşılıyor.
Aragon, ihbarla ilgili olarak FBI'dan hiçbir geri dönüş alamadı fakat yaptığı haberler oldukça ilgi çekti.
Epstein'ın eski çalışanlarından hangisinin e-postayı gönderdiğini bildiğini ve bu kişinin cesetlerle ilgili bilgileri ve pedofiliyi suçlayan videoları "gelecekteki davalara karşı güvence" olarak aldığını söylediğini aktardı.