Pedofili adasından sonra Epstein'ın Zorro çiftliği! Ceset ihbarından sonra arama

Pedofili adasının ardından Jeffrey Epstein'ın Zorro çiftliği ile ilgili de kan donduran iddialar ortaya atılmıştı. Çocuk pornosu ve cinsel ilişki sırasında öldürülen genç kızların gömüldüğüne yönelik ihbarların ardından New Mexico’daki yetkililer Epstein’ın Zorro Çiftliği’ne baskın düzenledi.

  • New Mexico yetkilileri Jeffrey Epstein'ın Zorro Çiftliği'ne baskın düzenledi ve mülkte ilk büyük aramalardan birini gerçekleştirdi.
  • Radyo sunucusu Eddy Aragon, Kasım 2019'da çiftlikte iki yabancı kızın sapkın cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ve gömüldüğü iddiasını içeren bir ihbar aldı.
  • İhbarcı Aragon'dan yaklaşık 6.500 dolar değerinde Bitcoin karşılığında suçlayıcı bilgiler içeren USB bellek gönderileceği söylendi ancak Aragon ödeme yapmadı.
  • Çiftlik 2023'te eski Teksas eyalet senatörü Don Huffines'ın ailesine satıldı ve ailenin soruşturmaya tam iş birliği yaptığı belirtildi.
  • Mülkün 2023'teki satışından bu yana arazinin büyük bölümünün kazıldığı ve bahçe yerinde derin bir çukur oluştuğu görüldü.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın sapkınlık yuvaları ile ilgili kan donduran yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. New Mexico'daki yetkililer Epstein'ın Zorro Çiftliği'ne baskın düzenledi.

Epstein'ın Zorro çiftliği, Fotoğraflar: New York Post

EPSTEIN KURBANLARI ZORRO ÇİFTLİĞİ'NDE

Hakkında cinayetten sapkın ayinlere, çocukların yenmesinden dünyada saf bir ırk oluşturmaya pek çok iddia bulunan pedofili Epstein'ın Zorro Çiftliği'ne ölümcül seks kurbanlarının cesetlerini gömdüğü iddia ediliyordu.

Epstein'ın Zorro çiftliği

ÇİFTLİĞE GÖMÜLÜ CESETLER

Epstein'ın Zorro Çiftliği'ne çocuk pornografisi çektiği ve boğularak öldürüldüğü iddia edilen kız çocuklarını gömdüğü öne sürülüyor.

Epstein'ın Zorro çiftliği

2019'DA KAN DONDURAN İHBAR

Zorro Çiftliği hakkındaki korkunç iddialara rağmen kolluk kuvvetleri mülkte daha önce kapsamlı bir arama yapmamıştı.

33 bin metrekarelik çiftliğin devredilmesi yönündeki yeni girişimlerin büyük bir kısmı Epstein'ın intiharından sadece üç ay sonra, Kasım 2019'dabir radyo sunucusunun yaptığı ihbarla ilişkiliydi.

Eddy Aragon adlı radyo programı sunucusu, "Bu Zorro Çiftliği'nde ceset gömmekten çok daha öte bir şey. Bu düşündüğünüzden veya aklınızdan geçirmiş olduğunuzdan çok daha korkunç ve tuhaf bir şey. Bunları söylesem deli ya da komplo teorisyeni gibi görünürdüm ama öyle değilim." şeklinde konuştu.

Aragon Zorro Çiftliği ile ilgili"Zorro'nun dışındaki tepelerde bir yerlerde Jeffrey ve Madam G'nin emriyle iki yabancı kızın gömüldüğünü biliyor muydunuz?" yazılı bir not almıştı. E-postada ayrıca "İkisi de sert, sapkın cinsel ilişki sırasında boğularak öldü. Jeffrey Epstein hakkında asıl suçlayıcı olan henüz yazılmadı." ifadeleri yer alıyordu.

Epstein'ın Zorro çiftliği

GAZETECİDEN PARA İSTEDİLER

Çiftlikte çalışan ve "her şeyi görmüş" bir kişi tarafından yazıldığını iddia eden mektupta ölümlerle ilgili daha fazla ayrıntı yer almıyordu. Aragon'dan, o dönemde yaklaşık 6.500 dolar değerinde olan bir Bitcoin'i bir gün içinde anonim bir dijital cüzdana göndermesi ve karşılığında suçlayıcı bilgilerle dolu bir USB bellek göndermesi isteniyordu.

Aragon ödeme yapmadı, ancak FBI'ya "gerçek olabilir" diyerek durumu iletti.

Epstein'ın Zorro çiftliği

SAPKIN ÇİFTLİKTE İLK ARAMA

FBI'ın ihbarı soruşturup soruşturmadığı hâlâ belirsizliğini koruyor, ancak pazartesi günü -altı yıldan fazla bir süre sonra- Epstein'ın ahlaksız dünyasının kamuoyuna ifşa edilmesinden bu yana mülkte yapılan ilk büyük aramalardan birinde New Mexico polisi Zorro Çiftliği'ne baskın düzenledi.

Santa Fe'nin yaklaşık 30 mil güneyinde bulunan ev, eski Teksas eyalet senatörü Don Huffines'ın ailesine satıldı. Ailenin soruşturma konusunda tam iş birliği yaptığı belirtildi.

Soruşturmacıların olay yerine vardıklarından beri arazide ne yaptıkları belirsizliğini koruyor ancak evin 2023'te satılmasından bu yana arazinin büyük bölümünün kazıldığı görülüyor. Son fotoğraflarda bir zamanlar görkemli evin büyüklüğünde labirent gibi geniş bir bahçenin bulunduğu yerde derin bir çukur olduğu anlaşılıyor.

Aragon, ihbarla ilgili olarak FBI'dan hiçbir geri dönüş alamadı fakat yaptığı haberler oldukça ilgi çekti.

Epstein'ın eski çalışanlarından hangisinin e-postayı gönderdiğini bildiğini ve bu kişinin cesetlerle ilgili bilgileri ve pedofiliyi suçlayan videoları "gelecekteki davalara karşı güvence" olarak aldığını söylediğini aktardı.

Epstein’ın Zorro Çiftliği neden aranmadı? İki ceset ihbarı

