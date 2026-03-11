Epstein'ın Zorro çiftliği

2019'DA KAN DONDURAN İHBAR

Zorro Çiftliği hakkındaki korkunç iddialara rağmen kolluk kuvvetleri mülkte daha önce kapsamlı bir arama yapmamıştı.

33 bin metrekarelik çiftliğin devredilmesi yönündeki yeni girişimlerin büyük bir kısmı Epstein'ın intiharından sadece üç ay sonra, Kasım 2019'dabir radyo sunucusunun yaptığı ihbarla ilişkiliydi.

Eddy Aragon adlı radyo programı sunucusu, "Bu Zorro Çiftliği'nde ceset gömmekten çok daha öte bir şey. Bu düşündüğünüzden veya aklınızdan geçirmiş olduğunuzdan çok daha korkunç ve tuhaf bir şey. Bunları söylesem deli ya da komplo teorisyeni gibi görünürdüm ama öyle değilim." şeklinde konuştu.

Aragon Zorro Çiftliği ile ilgili"Zorro'nun dışındaki tepelerde bir yerlerde Jeffrey ve Madam G'nin emriyle iki yabancı kızın gömüldüğünü biliyor muydunuz?" yazılı bir not almıştı. E-postada ayrıca "İkisi de sert, sapkın cinsel ilişki sırasında boğularak öldü. Jeffrey Epstein hakkında asıl suçlayıcı olan henüz yazılmadı." ifadeleri yer alıyordu.