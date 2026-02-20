Epstein’da Victoria’s Secret ifşası: En yakın arkadaşı itiraf etti: Rotschild Ailesi’ni temsil ediyordu
Milyarder Les Wexner’ın sızdırılan ifadesi, pedofili ağı finansörü Jeffrey Epstein’ın Rothschild ailesiyle bağını ortaya çıkardı. Epstein’ın en yakın arkadaşı ve suç ortağı Wexner’ın Kongre ifadesi yayımlandı. 1991 tarihli tam yetkili vekaletnameden, Jeff Bezos ve Google yöneticilerine verilen finansal tavsiyelere kadar; küresel elitlerin iç içe geçtiği kirli ağ gözler önüne serildi.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile derin finansal bağları olan ve Victoria's Secret'ın sahibi milyarder Les Wexner, tanıştıklarında Epstein'in, Rothschild ailesinin "kişisel işlerini" yaptığını ve "tüm aileyi temsil ettiğini" anlattığını söyledi.
Wexner'in Epstein soruşturması kapsamında, 18 Şubat'ta Temsilciler Meclisi Denetim Komitesine verdiği ve bir kısmı basına sızdırılan ifadesinin tamamı yayımlandı.
EPSTEIN, WEXNER, ROTHSCHILD BAĞLANTISI
İfadeden ortaya çıkan yeni detaylar ise Epstein, Wexner ve Rothschild ailesi üçgenindeki bağlantıları gözler önüne serdi.
Wexner, ifadesinde, kişisel finansını yönetmesi için işe aldığını söylediği Epstein ile nasıl tanıştığını anlatıyor.
Epstein ile 1980'lerde sigortacı Bob Meister aracılığıyla tanıştığını belirten Wexner, Epstein'in endüstriyel anlamda kendisine anlattığı kişisel deneyimlerinden bahsediyor.
Wexner, Epstein'in deneyimleri arasında Fransa'da Rothschild ailesi ve yakın çevreleri için yaptığı "kişisel işlere" işaret ediyor.
"EPSTEIN ROTHSCHILD AİLESİNİ TEMSİL EDİYORDU"
Epstein'in diğer müşterileri hakkında bilgisi olup olmadığı sorusuna Wexner, "Daha önce de söylediğim gibi, Elie de Rothschild ile görüştüm. Tüm aileyi temsil ediyordu."yanıtını veriyor.
Wexner ayrıca Epstein'in, üst düzey Google yetkililerine ve Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a finans tavsiyesi verdiğini söylediğini aktarıyor.
"5 KELİMEDEN UZUN YANITLAR VERİRSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Öte yandan Wexner'in ifadesine ilişkin yayımlanan görüntülerde ilginç bir an dikkati çekiyor.
Wexner'in avukatı kulağına eğilerek, "Eğer 5 kelimeden uzun yanıtlar verirsen seni öldürürüm." ifadesini kullanıyor.
Les Wexner ise buna sadece gülerek yanıt veriyor, bu anlar ise açık olan mikrofona yansıyor.
EPSTEIN'IN EN YAKIN ARKADAŞI
1980'lerden bu yana Epstein ile bağlantısı olduğu iddia edilen Wexner, her ne kadar Kongre'deki ifadesinde ve daha öncesinde 2007 itibarıyla Epstein ile bağlantısını kestiğini savunsa da ikili arasındaki bağ görünenden daha derin duruyor.
Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, ifadesinde Wexner'i, Epstein'in "en yakın arkadaşı" olarak tanımlıyor.
ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerin bazılarında ise Wexner, Epstein'in "suç ortağı" olarak anılıyor. Wexner'in adı belgelerde yaklaşık 1000 kez geçiyor.
9,1 MİLYAR DOLARLIK SERVET
Wexner'in mal varlığı Forbes'a göre 9,1 milyar dolar civarında.
Les Wexner'in sahibi olduğu firmalar arasında Victoria's Secret ve Bath & Body Works gibi dünyaca ünlü markalar da yer alıyor.
BELGELERDE VEKALETNAME
Öte yandan Adalet Bakanlığı belgelerinde Wexner'in Epstein'e verdiği vekaletname detayı dikkati çekiyor.
Bu 1991 tarihli vekaletnamede Wexner, Epstein'e "gerekli her türlü işlemi yapma ve gerçekleştirme konusunda tam yetki ve otorite" hakkı tanıyor.
Epstein'in 2006'da tutuklanmasının ardından, Wexner 2007'de vekaletnameyi yürürlükten kaldırıyor.
Her ne kadar Wexner, bu tarihten sonra Epstein ile ilişkilerini kestiklerini savunsa da Adalet Bakanlığı belgelerinde bu tarihten sonra gönderilmiş e-postalar da yer alıyor.