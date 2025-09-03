Epstein dosyası ABD’yi karıştırdı! Dosyalarda eksik var: Trump kendisini mi koruyor arkadaşlarını mı?

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyası ABD'yi karıştırdı. Cumhuriyetçi Parti liderliğindeki Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Adalet Bakanlığı'na celp gönderdikten sonra Epstein ile ilgili 33 bin sayfadan fazla belge yayımladı. Demokratlar ise belgelerin yüzde 97'sinin zaten kamuya açık olduğunu belirtti ve tepki gösterdi.
EPSTEIN BELGELERİ YAYIMLANDI AMA YÜZDE 97'Sİ AYNI
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından Jeffrey Epstein ile ilgili olarak yayımlanan kayıtlar arasında uçuş kayıtları, mahkeme kayıtları, Epstein'ın öldüğü hapishaneden alınan güvenlik kamerası görüntüleri, sansürlenmiş kayıtlar, ifadeler ve muhtıralar yer alıyor.
ALTI MAĞDURLA GÖRÜŞMEDEN SAATLER SONRA
Cumhuriyetçilerin önderlik ettiği panel, on binlerce belgeden oluşan belge grubunu, üyelerin Capitol Hill'de kapalı kapılar ardında Epstein'ın altı mağduruyla görüşmesinden sadece birkaç saat sonra yayınladı. Bu gelişme, bir Cumhuriyetçi milletvekilinin, dava dosyalarının tamamının yayınlanması için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapmaya çalıştığı sırada gerçekleşti.