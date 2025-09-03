Epstein dosyası ABD’yi karıştırdı! Dosyalarda eksik var: Trump kendisini mi koruyor arkadaşlarını mı?

Trump, Reuters

DEMOKRATLARDAN ALDATMACA TEPKİSİ

Demokratlar, komitenin dosyaları kamuoyuna açıklamasından önce, bilgilerin çoğunun daha önce kamuoyuna açıklandığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Denetimi'nden sorumlu üst düzey Demokrat Temsilci Robert Garcia yaptığı açıklamada "James Comer'ın yayımlamaya karar verdiği 33.000 sayfalık Epstein belgeleri zaten çoğunlukla kamuya açık bilgilerdi. Amerikan halkına sesleniyorum: Bunun sizi aldatmasına izin vermeyin" dedi.

TRUMP ARKADAŞLARINI MI KORUYOR?

Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie, ABD Başkanı Donald Trump'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak bazı zengin ve güçlü arkadaşlarını koruyor olabileceğini söyledi ve başkanın adını temize çıkarmanın yolunun, hüküm giymiş cinsel suçlu ve itibarsızlaşmış finansör hakkındaki soruşturmaya ilişkin tüm bilgileri yayımlamak olduğunu söyledi.