PODCAST CANLI YAYIN

Epstein dosyası ABD’yi karıştırdı! Dosyalarda eksik var: Trump kendisini mi koruyor arkadaşlarını mı?

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyası ABD’yi karıştırmaya devam ediyor. Demokratlardan gelen tepkiler Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin başvuruları üzerine Epstein ile ilgili belgeler yayımlanırken ABD Başkanı Donald Trump belgelerin çoğunu gizlemekle suçlandı. Çünkü belgelerin yüzde 97’yi daha önce yayımlanmış, çoğu sansürlü dosyalardı. Cumhuriyetçi bir temsilci ise Trump’ın Epstein’ın pedofili adasına giden arkadaşlarını koruduğunu ima etti.

Giriş Tarihi:
Epstein dosyası ABD’yi karıştırdı! Dosyalarda eksik var: Trump kendisini mi koruyor arkadaşlarını mı?

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyası ABD'yi karıştırdı. Cumhuriyetçi Parti liderliğindeki Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Adalet Bakanlığı'na celp gönderdikten sonra Epstein ile ilgili 33 bin sayfadan fazla belge yayımladı. Demokratlar ise belgelerin yüzde 97'sinin zaten kamuya açık olduğunu belirtti ve tepki gösterdi.

Epstein belgeleri, Takvim Fotoğraf ArşiviEpstein belgeleri, Takvim Fotoğraf Arşivi

EPSTEIN BELGELERİ YAYIMLANDI AMA YÜZDE 97'Sİ AYNI

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından Jeffrey Epstein ile ilgili olarak yayımlanan kayıtlar arasında uçuş kayıtları, mahkeme kayıtları, Epstein'ın öldüğü hapishaneden alınan güvenlik kamerası görüntüleri, sansürlenmiş kayıtlar, ifadeler ve muhtıralar yer alıyor.

Epstein, ReutersEpstein, Reuters

ALTI MAĞDURLA GÖRÜŞMEDEN SAATLER SONRA

Cumhuriyetçilerin önderlik ettiği panel, on binlerce belgeden oluşan belge grubunu, üyelerin Capitol Hill'de kapalı kapılar ardında Epstein'ın altı mağduruyla görüşmesinden sadece birkaç saat sonra yayınladı. Bu gelişme, bir Cumhuriyetçi milletvekilinin, dava dosyalarının tamamının yayınlanması için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapmaya çalıştığı sırada gerçekleşti.

Trump, ReutersTrump, Reuters

DEMOKRATLARDAN ALDATMACA TEPKİSİ

Demokratlar, komitenin dosyaları kamuoyuna açıklamasından önce, bilgilerin çoğunun daha önce kamuoyuna açıklandığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Denetimi'nden sorumlu üst düzey Demokrat Temsilci Robert Garcia yaptığı açıklamada "James Comer'ın yayımlamaya karar verdiği 33.000 sayfalık Epstein belgeleri zaten çoğunlukla kamuya açık bilgilerdi. Amerikan halkına sesleniyorum: Bunun sizi aldatmasına izin vermeyin" dedi.

TRUMP ARKADAŞLARINI MI KORUYOR?

Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie, ABD Başkanı Donald Trump'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak bazı zengin ve güçlü arkadaşlarını koruyor olabileceğini söyledi ve başkanın adını temize çıkarmanın yolunun, hüküm giymiş cinsel suçlu ve itibarsızlaşmış finansör hakkındaki soruşturmaya ilişkin tüm bilgileri yayımlamak olduğunu söyledi.

Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listedeEpstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? Uygunsuz ilişkiye girmediEpstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? Uygunsuz ilişkiye girmedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Gürsel Tekin A Haber'e konuştu: "Hırsızlığımı arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar"
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
Gözler "şaibe" davasında: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi geliyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı
Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! "Oda savaş alanına dönmüştü"
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...
Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Kimler alındı?
Bugün yağmur var mı? 3 Eylül hava durumu raporu: MGM’den 13 ile sağanak ve fırtına uyarısı!
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
EMEKLİYE 28 BİN 500 TL PROMOSYON | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2. gün! Savunmalar ortaya çıktı! Alaatin Köseler'in bilgisi dışında ihale yasak | Suçu birbirlerine attılar
CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
Kim Jong Un 12 yaşındaki halefini Çin’de tanıttı! Gizemli kızı Kim Ju-ae ilk kez dünya sahnesinde
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu