Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın, başkent Kabil ve diğer bölgeleri "bombaladığını" ve sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Mücahid, iki ülke arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Mücahid, Pakistan'ın, Kabil'in yanı sıra Kandahar, Paktia, Paktika ve diğer bölgelerini "bombaladığını" belirtti. Yerleşim birimleri büyük ölçüde zarar gördü. Taliban hükümetine göre saldırılarda en az dört kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.
Yetkililer, saldırıların Kandahar, Paktia ve Paktika vilayetlerini de hedef aldığını bildirdi.