Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar, Paktia ve Paktika vilayetlerini bombaladı.

Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın yerleşim birimlerini hedef aldığını açıkladı.

Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Yerleşim birimleri büyük ölçüde zarar gördü.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın, başkent Kabil ve diğer bölgeleri "bombaladığını" ve sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan: Fotoğraflar: AA Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Mücahid, iki ülke arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.