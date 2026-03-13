CANLI YAYIN
Afganistan-Pakistan sınırı yine karıştı: Kabil bombalandı

Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil’in yanı sıra Kandahar, Paktia ve Paktika başta olmak üzere birçok bölgenin “bombalandığını” açıkladı. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yerleşim birimlerinin büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.

Giriş Tarihi:
  • Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar, Paktia ve Paktika vilayetlerini bombaladı.
  • Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın yerleşim birimlerini hedef aldığını açıkladı.
  • Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.
  • Yerleşim birimleri büyük ölçüde zarar gördü.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın, başkent Kabil ve diğer bölgeleri "bombaladığını" ve sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan: Fotoğraflar: AA

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Mücahid, iki ülke arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Afganistan

Mücahid, Pakistan'ın, Kabil'in yanı sıra Kandahar, Paktia, Paktika ve diğer bölgelerini "bombaladığını" belirtti. Yerleşim birimleri büyük ölçüde zarar gördü. Taliban hükümetine göre saldırılarda en az dört kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Afganistan

Yetkililer, saldırıların Kandahar, Paktia ve Paktika vilayetlerini de hedef aldığını bildirdi.

