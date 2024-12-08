En iyi dedektifler bile polise yardımı reddetti! UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson öldürülmüştü

Unitedhealthcare CEO'su 50 yaşında iki çocuk babası Brian Thompson bu hafta başında silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ancak birçok internet dedektifi, bu hafta başında ortaya çıkan ürkütücü ayrıntılara rağmen sessiz kalmayı ve polise yardımcı olmamayı tercih etti.

Kenara çekilmeyi tercih edenler arasında TikTok'ta 1,3 milyon takipçisi bulunan Savannah Sparks da yer alıyor. Sparks, viral videolarda yakalanan ırkçıların kimliklerini tespit ediyor ve polise bu konuda eğitim veriyor.

"ACI ÇEKMEMİŞ KIŞI YOK"

2 Milyon takipçisi bulunan TikTok dedektifi 'thatdaneshguy', da sağlık sektörünü eleştirdiği bir video paylaştı.

Tiktok'ta TizzyEnt adıyla bilinen 6.7 milyon takipçisi olan Michael McWhorter ise,"Bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Bu ülkede, özelleştirilmiş sağlık hizmeti gibi berbat bir şeyden kendisi veya çok yakınları acı çekmemiş tek bir kişi bile yok. Ödedikleri hizmetlerden yararlanamadan ölmelerini umun." dedi.