Elon Musk’tan yangın bölgesine destek: Cybertruck’lar gönderdi

Elon Musk, artık Los Angeles'ta yıkıcı orman yangınlarından etkilenen bölgelere Cybertrucks gönderdi. Kamyonların mobil güç tedarikçileri ve WiFi istasyonları olarak hizmet vermeleri amaçlanıyor.

Bir Cybertruck, güçlü pilinden depolanan enerjiyle diğer cihazlar için istikrarlı bir güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Kaliforniya'daki Altadena Dağı Kurtarma Ekibinin Facebook gönderisine göre, bağışlanan ilk kamyonlar Cumartesi günü geldi ve şimdiden Los Angeles İlçesi Şerif Departmanına yardım etmeye başladı. Kurtarma ekipleri Tesla'ya Cybertrucks'ı bağışladığı için teşekkür ederek şunları yazdı: "Bu, karanlıkta çalışırken ekibin radyoları, bilgisayarları ve ışıkları çalıştırmasına büyük ölçüde yardımcı olacak."