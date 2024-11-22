Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın şüphesiz en büyük destekçisi milyarder iş insanı Elon Musk oldu. Suikast girişimi sonrası Trump'a açık destek veren Musk toplam 119 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.



Seçmen kaydı yaptıracaklara, çekilişle bir milyon dolar ödül vadetmesi çok tartışıldı.





TRUMP SÖZÜNÜ TUTTU: MUSK'A BAKANLIK



Seçim zaferinin ardından sözünü tutan Donald Trump, Musk'ı 'Hükümet Verimliliği Bakanı' olarak atadı.



Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.