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Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere

ABD seçimlere damga vuran ve Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk ‘Hükümet Verimliliği Bakanı’ olarak atanmıştı. Musk’ın Trump döneminde nasıl faydalar sağlayacağı tartışma konuları arasından yer alırken, baba Errol Musk oğlunun Trump planını verdiği röportajda açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:27 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 18:18
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere

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ABD seçimlerinde Donald Trump'ın şüphesiz en büyük destekçisi milyarder iş insanı Elon Musk oldu. Suikast girişimi sonrası Trump'a açık destek veren Musk toplam 119 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

Seçmen kaydı yaptıracaklara, çekilişle bir milyon dolar ödül vadetmesi çok tartışıldı.

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TRUMP SÖZÜNÜ TUTTU: MUSK'A BAKANLIK

Seçim zaferinin ardından sözünü tutan Donald Trump, Musk'ı 'Hükümet Verimliliği Bakanı' olarak atadı.

Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.

Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)

ELON MUSK'IN PLANI NE?

Yaşananlar sonrası "Elon Musk'ın planı ne?" sorusunı akıllara getirirken, milyarder iş insanın babası Errol Musk çok çarpıcı bir açıklamda bulundu. Musk'ın Trump planını açıklayan Errol, "Trump'ın bir numarası olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)

DONALD TRUMP YÜZÜNDEN ARALARI AÇILDI

Errol Musk verdiği röportajda zamanında oğlu ile yaşanan anlaşmazlığın nedeninin Donald Trump olduğunu söyledi. Elon Musk'ın o dönem Demokrat olduğunu söyleyen Errol, "70. yaş günüm Cape Town'da büyük bir parti ile kutlandı. Parti sırasında Trump'ı desteklediğimi söyledim. Öğle yemeği bittiğinde oğullarım çok üzüldüler ve bunu söyleyerek onları tamamen utandırdığımı söylediler. Elon benim kötü olduğumu söyledi ve Kimbal bana küfretti. Ondan sonra birkaç yıl onlarla zor bir ilişkim oldu. Daha sonra onlar da Trump karşıtı safta yer aldılar. Ama artık tamamen farklı düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)

ELON MUSK NEDEN TARAF DEĞİŞTİRDİ?

İş dünyası liderinin daha önce Demokratlara daha yakın olduğunu belirten Errol Musk oğlunun yıllar boyunca Demokrat olma ama siyasete karışmama fikrine sadık kaldığını belirtti. Ancak Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra işlerin tersine gittiğini söyleyerek, "Tesla'nın sahibi Trump'ı seçti çünkü Joe Biden onu elektrikli otomobil üreticilerinin geleceğiyle ilgili bir toplantıya davet etmedi. Elon bunu asla anlayamadı" dedi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)

"YANINIZDA OLAN BİR HÜKÜMET BULUN"

2028 yılına kadar Mars'a insan gönderebileceğine inanan adam için hükümet departmanlarının yavaşladığını söyleyen Errol Musk, "Elon'un yaptığı kadar çok işi yönetiyorsanız, yanınızda olacak bir hükümet bulmaya çalışmalısınız" yorumunda bulundu.

Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)

KÖTÜ OLAN HERKESTEN KURTULACAK

Baba Musk röportajında Elon Musk'ın bakanlık görevindeyken neler yapacağını görmek için sosyal medya şirketi X'i satın aldığında neler yaptığına bakılması gerektiğine dikkat çekti. Kötü olan herkesten kurtulacağını ve yeni düzenlemeler yapacağını söyledi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)

"TRUMP'IN BİR NUMARASI OLMAK ÜZERE"

Elon Musk'ın Trump'ın bir numarası olmak üzere olduğunu vurgulayan Errol Musk oğlunun dış politika konularına dahil olacağına inandığını belirterek, "Elon akıllı olduğu için tüm bunlara dahil olacak" ifadelerini kullandı.

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