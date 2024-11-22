Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın şüphesiz en büyük destekçisi milyarder iş insanı Elon Musk oldu. Suikast girişimi sonrası Trump'a açık destek veren Musk toplam 119 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.
Seçmen kaydı yaptıracaklara, çekilişle bir milyon dolar ödül vadetmesi çok tartışıldı.
TRUMP SÖZÜNÜ TUTTU: MUSK'A BAKANLIK
Seçim zaferinin ardından sözünü tutan Donald Trump, Musk'ı 'Hükümet Verimliliği Bakanı' olarak atadı.
Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.
Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)
ELON MUSK'IN PLANI NE?
Yaşananlar sonrası "Elon Musk'ın planı ne?" sorusunı akıllara getirirken, milyarder iş insanın babası Errol Musk çok çarpıcı bir açıklamda bulundu. Musk'ın Trump planını açıklayan Errol, "Trump'ın bir numarası olmak üzere" ifadelerini kullandı.
Elon Musk'ın babası Errol Musk (Torbjörn Selander)
DONALD TRUMP YÜZÜNDEN ARALARI AÇILDI
Errol Musk verdiği röportajda zamanında oğlu ile yaşanan anlaşmazlığın nedeninin Donald Trump olduğunu söyledi. Elon Musk'ın o dönem Demokrat olduğunu söyleyen Errol, "70. yaş günüm Cape Town'da büyük bir parti ile kutlandı. Parti sırasında Trump'ı desteklediğimi söyledim. Öğle yemeği bittiğinde oğullarım çok üzüldüler ve bunu söyleyerek onları tamamen utandırdığımı söylediler. Elon benim kötü olduğumu söyledi ve Kimbal bana küfretti. Ondan sonra birkaç yıl onlarla zor bir ilişkim oldu. Daha sonra onlar da Trump karşıtı safta yer aldılar. Ama artık tamamen farklı düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.