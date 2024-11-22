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Almanya UCM'nin kararı sonrası Netanyahu ve Gallant'ın tutuklayacak mı? İsrail'e silah satışına devam

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına rağmen silah desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Almanya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin ise net bir yanıtta bulunmadı.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:02 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:03
Almanya UCM’nin kararı sonrası Netanyahu ve Gallant’ın tutuklayacak mı? İsrail’e silah satışına devam

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Almanya'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri kararının ardından da İsrail ile ilgili tutumunu değiştirmediği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin, "Alman hükümeti, UCM'nin kararının ardından İsrail hükümetine silah sağlamaya ilişkin tutumunu yeniden değerlendirecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

TUTUMUMUZ DEĞİŞMEDİ
Hebestreit, İsrail'e silah sağlama konusunun her zaman münferit incelemeye tabi olduğunu belirterek, "Bu böyle kalacak. İsrail ile ilgili tutumumuz değişmedi." ifadesini kullandı.

"Başbakan (Olaf) Scholz, İsrail'in uluslararası hukuka uyacağından şüphe duymadığını söylemişti. Söz konusu karardan sonra Başbakan şüpheye düştü mü?" sorusuna da Hebestreit, "Bildiğim kadarıyla Şansölye bu konudaki tutumunu değiştirmedi." cevabını verdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit (AA)Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit (AA)

Hebestreit, daha önce UCM'in İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararı konusunda ülke içinde atılacak adımların titizlikle inceleneceği yönünde yaptığı açıklamaya ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Titizlikle neyin inceleneceği ve bu açıklamayı Alman hükümetinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Almanya'da tutuklanmasını önlemek için her şeyi yapacağı şeklinde yorumlayıp yorumlanmayacağına ilişkin sorulara Hebestreit, "Bunlar sizin bu metinden çıkardığınız yorumlardır. Bu metne atıfta bulunuyorum ve bu bizim eylemlerimizin temelidir." yanıtını verdi.

TUTUKLANACAK MI?
Bu incelemenin günler içinde tamamlanmayacağını, ancak sonsuza kadar da sürmeyeceğini ifade eden Hebestreit, Netanyahu'nun Almanya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin net bir yanıtta bulunmadı.

Sözcü Hebestreit, İsrail Başbakanı'nın ofisinden Almanya'ya gelmek istediğine dair acil bir talebi bulunmadığını belirterek, "Dolaysıyla bu konuda da fazla bir şey söylemem gerekmiyor." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (AFP)Almanya Başbakanı Olaf Scholz (AFP)

Hebestreit, basın toplantısı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin UCM'nin Netanyahu ve Gallant ile ilgili tutuklama kararını not ettiğini belirterek, "Ülke içinde atılacak adımlar titizlikle incelenecek." ifadesini kullanmıştı.

Hebestreit, diğer başka adımların ancak Netanyahu ve Galant'ın Almanya'ya ziyaret yapmalarının öngörüldüğünde atılabileceğini aktarmıştı.

Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve en büyük destekçilerinden biri olduğuna işaret eden Hebestreit, "Bu duruş aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur. Aynı zamanda İsrail ile benzersiz ilişkiler ve büyük bir sorumluluk paylaşıyor olmamız da Alman tarihinin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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