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İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yaşanan çatışmalarda çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 21:39 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 21:39
İsrail ordusu, Lübnan’daki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü açıkladı

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İsrail ordusu, karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yaşanan çatışmalarda çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da ise 1 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.

İsrail makamları, Lübnan'daki çatışmalarda kaç askerinin öldüğüne dair veri yayınlamıyor.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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