İsrail gazetesi yazdı: Erdoğan EFES-2026 ile dünyaya bir mesaj gönderdi
EFES-2026 tatbikatı İsrail’de yankı uyandırdı. Maariv gazetesi, “Erdoğan dünyaya mesaj gönderdi” ifadeleriyle manşete taşıdığı tatbikatın, Türkiye’nin bölgesel gücünü ve gelişmiş askeri kapasitesini ortaya koyduğunu yazdı. Tatbikatın tüm detaylarını tek tek yazan Maariv, Ankara’nın yalnızca söylemlerle yetinmediğini belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı birleşik müşterek tatbikatlarından biri olarak gösterilen EFES-2026, İsrail'de endişeye yol açtı.
İSRAİL GAZETESİ "ERDOĞAN'DAN MESAJ" DEDİ
İsrail gazetesi Maariv, tatbikatı manşete taşıdı ve "Erdoğan dünyaya bir mesaj gönderdi" dedi.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ SAHAYA ÇIKTI
EFES-2026 kapsamında Türk savunma sanayisinin geliştirdiği çok sayıda sistem aktif görev aldı. Bazı platformlar ise ilk kez bu ölçekte bir tatbikatta sahaya çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği tatbikatta ilk kez kullanılan sistemler arasında MİLKAR-A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve kamikaze sürü dron sistemleri yer aldı.
"TSK GÜCÜNÜ SERGİLEMEYE DEVAM EDİYOR"
"Türk Silahlı Kuvvetleri yıllık dev tatbikatı EFES-2026 kapsamında bölgesel gücünü sergilemeye ve gelişmiş sistematik askeri yeteneklerini göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullanan Maariv, tatbikat ile ilgili tüm detayları tek tek yazdı.
"NATO'NUN KİLİT MİMARI"
Çelik Kubbe'nin bileşenlerinin de sergilendiğine dikkat çeken Maariv, "Türkiye, sadece 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ev sahipliği yapmakla kalmayıp, ittifakın kilit mimarlarından biri olarak da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa, ABD'nin uzun vadeli bağlılığından endişe duyuyor ve Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz Boğazı'ndaki derinleşen krizlerle karşı karşıya kalıyorken, Ankara oyunun tarihsel kurallarını değiştirme konusunda altın bir fırsat görüyor." ifadelerini kullandı.
"ANKARA YALNIZCA SÖZLERLE YETİNMİYOR"
"Ankara yalnızca sözlerle yetinmiyor." diyen Maariv, EFES-2026 ile Türkiye'nin gücünü gösterdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Savunma Bakanlığı, NATO'ya doğu kanadındaki enerji tedarikini güvence altına almak amacıyla mevcut alternatiflerden beş kat daha ekonomik olan yenilikçi bir yakıt boru hattı projesi sundu. Ayrıca Libya ve Suriye'den bölünmüş güçlerin benzeri görülmemiş şekilde yer aldığı uluslararası "EFES-2026" askeri tatbikatı, Türkiye'nin Orta Doğu genelindeki gücünü ve etkisini göstermeyi amaçlıyor.