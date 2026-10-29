İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti ve çevresinde ablukayı 7. gününde sürdürürken, baskın, saldırı ve ihlallerine devam etti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçlerinin El Halil kenti ve kente bağlı bölgelerdeki baskın ve saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerinde Filistinlilere ait evlere el koyarak buraları askeri mevziye dönüştürdü. El Halil'de Eski Şehir bölgesinde geçişleri demir kapılarla kapatan İsrail güçlerinin, kurulan askeri kontrol noktalarında Filistinlileri durdurduğu, üst araması yaptığı ve sivillere kötü muamelede bulunduğu gözlendi.

El Halil'de kuşatma. Fotoğraf: AA BİNLERCE ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN MAHRUM KALDI Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığına bağlı El Halil Eğitim Müdürlüğünün Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasına göre, ekim ayının dördüncü haftasında uygulanan kısıtlamalardan 66 okul doğrudan etkilendi. İsrail güçlerinin uyguladığı abluka ve kapatmalar nedeniyle El Halil genelinde çok sayıda okulda yüz yüze eğitime ara verilirken, binlerce öğrenci uzaktan eğitime yönelmek zorunda kaldı. El Halil'de İsrail saldırılarından doğrudan etkilenen 2 bin 872 öğrencinin sınıflarına ulaşamadığı bildirildi. Bu öğrencilerin 2 bin 198'inin doğrudan abluka altındaki bölgelerde bulunduğu, 674'ünün ise evlerinden zorla çıkarıldığı aktarıldı. Ablukanın 119 öğretmen ve idari personeli de olumsuz etkilediği, bunlardan 98'inin kuşatma altındaki alanlarda kaldığı, 21'inin ise yerinden edildiği belirtildi. Kent girişlerinin kapatılması ile Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerindeki yoğun baskınlar nedeniyle 25 Ekim'den bu yana eğitimin uzaktan yürütüldüğü kaydedildi. İsrail'in El Halil'i kuşatması nedeniyle 1 hafta içinde kent genelinde 80 bin öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı vurgulandı.