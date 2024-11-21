Modi’nin Rockefeller’ı ABD’yi karıştırdı! Enerji imparatoru Guatam Adani’den 250 milyonluk rüşvet skandalı

ABD Hintli milyarder Guatam Adani hakkındaki 250 milyon dolarlık rüşvet planıyla çalkalanıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "Rockefeller"ı olarak bilinen ve ABD'de kömür ile başlayıp büyük bir enerji imparatorluğu kuran Adani, Hintli yetkililere rüşvet vermek ve daha sonra yatırımcılara bu dolandırıcılık hakkında yalan söylemekle suçlanıyor.

ABD Hintli milyarder Guatam Adani hakkındaki 250 milyon dolarlık rüşvet planıyla çalkalanıyor, Takvim Ekran Görüntüsü

HİNTLİ MİLYARDERDEN 250 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET

New York'taki federal savcılar, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Hintli iş adamı Gautam Adani'yi çarşamba günü birden fazla dolandırıcılık, Hintli yetkililere rüşvet vermek ve daha sonra yatırımcılara bu dolandırıcılık hakkında yalan söylemekle suçladı.

54 SAYFALIK İDDİANAME

Savcılar çarşamba günü Adani Group'un başkanı Adani'nin yasadışı anlaşmayı ilerletmek ve holdinge ait bir yenilenebilir enerji şirketi için milyarlarca dolar değerinde sözleşmeler sağlamak için Hindistanlı yetkililerle şahsen görüştüğünü iddia eden 54 sayfalık bir iddianame duyurdu.

Guatam Adani'nin yapay zeka ile çizilen tutuklanma görüntüleri, Takvim Ekran Görüntüsü

MODİ'NİN ROCKEFELLER'I

Adani Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "Rockefeller"ı olarak tanımlanıyor. Eleştirmenler Adani'ni yükselişinin, çok fazla gücün çok az sayıda kişinin elinde olduğu bir sistemin sembolü olduğunu söylüyor. Hindistan hükümeti 2018'de altı havalimanının özelleştirilmesini onayladığında, rekabet havuzunu genişletmek için kuralları gevşetti ve sektörde deneyimi olmayan şirketlerin teklif vermesine izin verdi. Kural değişikliğinden açık bir kazanan çıktı: Havalimanı işletme geçmişi olmayan milyarder sanayici Gautam Adani, altısını da aldı.

Adani Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin “Rockefeller”ı olarak tanımlanıyor. Eleştirmenler Adani’ni yükselişinin, çok fazla gücün çok az sayıda kişinin elinde olduğu bir sistemin sembolü olduğunu söylüyor, Financial Times, Takvim Ekran Görüntüsü

Modi göreve geldiğinde, Gujarat'tan başkent Yeni Delhi'ye Bay Adani'nin özel jetiyle uçtu. Bu iktidara yükselişlerini sembolize eden açık bir dostluk gösterisi olarak yorumlandı. Modi'nin göreve gelmesinden bu yana, devlet ihalelerini kazanması ve ülke çapında altyapı projeleri inşa etmesi sayesinde Adani'nin net serveti yaklaşık yüzde 230 artarak 26 milyar doları aştı.

Modi göreve geldiğinde, Gujarat'tan başkent Yeni Delhi'ye Bay Adani'nin özel jetiyle uçtu

YATIRIMCILARA KOMPLO

62 yaşındaki Gautam Adani ve iki Adani Green Energy yöneticisinin finansman elde etmek için yenilenebilir enerji şirketinin rüşvet ve yolsuzluk karşıtı uygulamalarını ABD'li yatırımcılara ve finansal kuruluşlara yanlış tanıtmak için komplo kurduğu iddia edildi.

Toplamda sekiz yönetici dev rüşvet planı ile suçlandı. Davayı açan Brooklyn ABD savcılık ofisinin sözcüsüne göre, sanıkların hiçbiri tutuklanmadı ve yurtdışında serbest dolaşıyor oldukları düşünülüyor. Sanıklardan biri, Adani Group'un yenilenebilir enerji işlerini denetleyen Gautam Adani'nin yeğeni Sagar Adani.

Gautam Adani ve Sagar Adani, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve iki adet dolandırıcılık komplosu suçlamasıyla suçlandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ayrıca Hindistan uyruklu olan iki sanığa karşı hukuki davalar açtı.

Adani Group yaptığı açıklamada iddiaları reddederek bunların "temelsiz" olduğunu söyledi.

ADANİ'NİN ENERJİ İMPARATORLUĞU

Gautam Adani, Adani Group'u 1988'de kurdu. Enerji imparatorluğunu kömür ile başlatan Adani Group şimdi bir güneş enerjisi tedarik zinciri ve ayrıca Batı Hindistan'da Paris'in beş katından daha büyük bir alanı kaplaması beklenen bir güneş enerjisi çiftliği kuruyor.

Grubun amiral gemisi firması Adani Enterprises, güneş enerjisi hücreleri ve panelleri yapmak için kullanılan malzemeleri üretmeye başladı. Bunu yapan ilk Hint şirketi oldu.