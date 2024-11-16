Dünyayı korkutan atama! ABD’nin yeni savunma bakanı Haçlı çıktı: Katolik şövalye tarikatından

Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için Fox News sunucusu, eski Ulusal Muhafız askeri ve 'Haçlı Savaşları' savunucusu Pete Hegseth'i seçmesi, Kongre üyeleri ve eski ordu mensupları arasında öfkeyle karşılanıyor. Onaylanırsa, cumhuriyet tarihinin en az deneyimli savunma bakanı olacak.

BIDEN GÖREVDEN ALDI

Göğsündeki dövme nedeniyle liderliği tarafından "aşırılıkçı" olarak görüldüğü için Başkan Joe Biden'ın göreve başlama töreninde Ulusal Muhafız görevinden alındığını söyledi.

HAÇLI SEFERİ KİTABI YAZDI

Hegseth'Amerikan Haçlı Seferi' adlı bir kitap yazdı, Hegseth'in ayrıca Kudüs'teki sözde "Üçüncü Tapınak"ın yeniden inşa edilmesi olasılığından bahsettiğini belirtildi. Bu proje İslam'ın üçüncü en kutsal mekanının yıkılmasını gerektiriyor. Bu çabanın büyük ihtimalle büyük bir uluslararası savaşı tetikleyeceği yorumları var.



Kudüs Hegsetth'in kolundaki dövmedeki yazı Kutsal Kabir Tarikatı veya Kutsal Kabir Şövalyeleri tarikatının simgesindeki yazı. "Tanrının sesi" yazısı 1096'da Haçlı seferlerine giden şövalyelerin kolunda da yazıyordu. Papalığın koruması altındaki Katolik şövalye tarikatıdır. Tarikat lideri Papa'dır. Tarikatın birincil amacı Kutsal Topraklar'da Hristiyan varlığını desteklemek ve gözetmektir. Tarikatın bugün dünya çapında 30 bin şövalyesi olduğu tahmin edilmektedir.