Dünyanın moda devlerine kayyum

Milano Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Dior'un taşeron firmalara ürettirdiği çantaların maliyeti sadece 53 Euro (yaklaşık 1.802 TL) iken, markanın bu ürünleri 2.700 Euro (yaklaşık 91.400 TL) gibi astronomik fiyatlarla satışa sunduğu anlaşıldı.

Savcılar, özellikle küçük atölyelerde çalışan Çinli işçilerin köle gibi çalıştırıldığını ve kötü çalışma koşulları içinde olduklarını belirttiler. Benzer şekilde Armani için yapılan soruşturmada ise, 99 dolarlık (yaklaşık 3.200 TL) çantaların 1.900 dolara (yaklaşık 60.800 TL) satıldığı tespit edildi.

Bu ciddi ihlallerin ardından mahkeme, Dior ve Armani'nin İtalya'daki üretim operasyonlarına kayyım atanmasına karar verdi. Kayyım atanmasıyla birlikte, markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu adım, moda endüstrisinde etik standartların ve işçi haklarının korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.