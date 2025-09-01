PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Doğu'da zirve Batı'da manşet | Hangi konular masada?

Çin’in Tianjin şehri çok kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. 2001 yılında kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bugüne dek yapılan en geniş katılımlı zirvesi düzenleniyor. Devam eden zirveye diyalog ortağı Türkiye'yi temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Zirveye katılan 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da bulunuyor.

ŞİÖ zirvesiyle uluslararası diplomasinin kalbi Tianjin'de atıyor. ŞİÖ; Çin, Hindistan, Rusya, Pakistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Belarus'tan oluşuyor. Zirveye 16 ülke de gözlemci ya da 'diyalog ortağı' olarak katılıyor. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Tiencin kentinde kritik görüşmeler yapan Erdoğan dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ile Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki savaş ve Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Erdoğan görüşmede ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

"KRİZİN NEDENLERİN BİRİ BATININ UKRAYNA'YI NATO'YA ÇEKMEYE ÇALIŞMASI"

Rusya lideri Putin'in 4 gün sürecek Çin ziyareti iktidara geldiği 2000 yılından bu yana Rusya dışına yapacağı en uzun gezisi sayılacak. Putin, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye Ülkeleri Liderleri Konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Rus lider, konuşmasında uluslararası meselelerin yanı sıra, Ukrayna krizine de değindi. Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili bilgi veren Putin, bu görüşmede varılan mutabakatların Ukrayna'da barışın yolunu açtığını ifade etti.

Ukrayna'daki krizin bir 'saldırı' sonucu değil, bir darbe sonucu olarak ortaya çıktığını ifade Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Krizin ikinci nedeni de Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekmek için sürekli çaba sarf etmesi. Bu, yıllardır vurguladığımız ve dile getirdiğimiz gibi, Rusya'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturuyor." Putin, Ukrayna krizi bağlamında, hiçbir ülkenin kendi güvenliğini bir diğerinin aleyhine sağlayamayacağı yaklaşımını benimsediklerinin vurguladı.

"ÇABALARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Putin, Çin ve Hindistan gibi ortakların Ukrayna'daki durumu çözme yönündeki çabalarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"ŞİÖ'NÜN ETKİSİ GİDEREK ARTIYOR"

ŞİÖ içindeki diyalogun, Avrasya'da eski Avrupa merkezli ve Avrupa-Atlantik modellerin yerini alacak yeni bir güvenlik sisteminin temellerinin atılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Putin, "ŞİÖ, uluslararası sorunların çözümünde etkisini sürekli artırıyor" dedi.

ŞİÖ ülkeleri arasındaki ticarette karşılıklı ödemelerde giderek daha fazla ulusal para birimlerinin kullanıldığına dikkat çeken Putin, "ŞİÖ içindeki işbirliğinin gelişme hızı etkileyici" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKANLAR KONSEYİ KASIM'DA MOSKOVA'DA

Birleşmiş Milletler örgütünün, ülkelerin bağımsızlığına saygıyı da içeren ilkelerinin günümüzde de sarsılmaz olduğunu belirten Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tianjin'de varılan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin meselelerin, kararlaştırıldığı üzere Kasım ayında Moskova'da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Konseyi toplantısında ayrıntılı olarak ele alınacağından eminim. Değerli dostlarım, tüm ülkelerinizden heyetleri aramızda görmekten mutluluk duyarız."

ÇİN İLE HİNDİSTAN ARASINDA GELİŞEN İŞ BİRLİĞİ

Şi ile bir araya gelen Modi, ülkesinin "Karşılıklı güven, saygı ve anlayış çerçevesinde" Çin ile olan ilişkisini geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti. Narendra Modi, yayınladığı video mesajında "İki ülkede yaşayan 2,8 milyar insanın çıkarı bizim iş birliğimize bağlı" ifadelerini kullandı. Rusya ile ilişkilerin de giderek arttığına dikkat çeken Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ŞİÖ Zirvesi'nin yapıldığı yerdeki görüşmelerin ardından, Başkan Putin ve ben ikili görüşmemizin yapılacağı yere birlikte gittik. Onunla yaptığım görüşmeler her zaman çok aydınlatıcı oluyor."

"ŞİÖ DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜRESEL ÖRGÜTÜ"

Çin Devlet Başkanı Şi, askeri alanda ŞİÖ'nün sınır bölgelerinde güven mekanizmasını ilk kuran örgüt olarak, binlerce kilometrelik sınır hattını dostluk, karşılıklı güven ve iş birliğini pekiştiren bir bağa dönüştürdüğünü belirtti. Ekonomik alanda ise örgütün 'Kuşak ve Yol' iş birliğini başlatan ilk örgüt olduğunu vurgulayan Şi, bu süreçle bölgesel kalkınma ve refahın ivme kazandığını aktardı. Şi ayrıca üye ülkeler arasında yaklaşık 14 bin kilometrelik uluslararası kara yolu hattının açıldığını ve Çin-Avrupa arasında 110 binden fazla kargo tren seferinin tamamlandığını dile getirdi.

Örgütün uzun vadeli iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği antlaşmasını imzalayan ilk örgüt olduğunu hatırlatan Şi, komşularıyla nesilden nesile devam edecek dostluk ilişkileri kurma ve hiçbir zaman birbirine düşman olmama taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi, "ŞİÖ, bugün 26 ülkenin katılımıyla 50'den fazla alanda iş birliği yürüten ve toplam ekonomik büyüklüğü 30 trilyon dolara yaklaşan dünyanın en büyük bölgesel örgütüne dönüştü" ifadelerini kullandı. Karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışının ŞİÖ iş birliğinde temel ilke olarak korunması gerektiğini belirten Şi, kalkınma stratejilerinin entegrasyonunun derinleştirilmesiyle 'Kuşak ve Yol' girişiminin yüksek kalitede sürdürülmesi, 'ortak müzakere, ortak inşa ve ortak paylaşım' ilkesi doğrultusunda ise bölgesel kalkınma dinamizminin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

ŞİÖ KALKINMA BANKASI ÖNERİSİ

Şi, ayrıca ŞİÖ'nün gelişiminde gerçekçilik ve yüksek verimlilik ilkesinin temel alınması gerektiğini vurgulayarak, örgütsel reformların hızlandırılması, yatırım ve insan kaynağı yapılanmasının güçlendirilmesiyle ŞİÖ mekanizmalarının iyileştirileceğini kaydetti. Şi, ŞİÖ Kalkınma Bankası'nın kurulması önerisinde de bulundu.

