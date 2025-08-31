Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne "şeref konuğu" olarak iştirak etti. Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi marjında liderlerle kritik temaslarına devam ediyor.
Takvim.com.tr Tiencin'deki kritik temasları anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ SİYASİ BÜRO SEKRETERİ Çİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi.
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Başkan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, Tiencin Konukevi'nde Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, geniş bir heyetle Tiencin'de olduklarını söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptıkları görüşmeyi anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dünkü görüşmemizde Devlet Başkanı Sayın Şi'ye ülkenizle her alanda işbirliğini geliştirme kararlılığımızı vurguladık. Bu işbirliğini, Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi platformlarda da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizin ilerletilmesine olan desteğinizin sürmesini bekliyoruz.
50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde arttırmak istiyoruz."
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN'I KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI BARIŞA DESTEK VURGULANDI
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı. Başkan Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı Başkan Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyetini ve Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildiğini belirtti
BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Başkan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.
"BARIŞ SÜRECİNDEN MEMNUNUZ"
Başkan Erdoğan görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu, Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti
CİNPİNG DE "DAHA ADİL BİR DÜNYA" DEDİ...
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'ye çok taraflı çerçevelerde eş güdümü sürdürerek uluslararası eşitliğe ve adalete katkı sağlama çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Şi, görüşmede, iki ülkenin ilişkilerin yüksek düzeyli gelişimini sürdürmesinin, kendi temel çıkarlarına olduğu kadar Küresel Güney'in ortak çıkarlarına da hizmet edeceğini vurgulayarak, "Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler ve 'Küresel Güney'in önemli üyeleri." dedi.
Çin ve Türkiye'nin zamanın eğilimini kucaklayarak barış, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarıyla ulusal refaha ulaşma yolunda karşılıklı atılımlarını sürdürmesi gerektiğini dile getiren Şi, "İki ülke stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyarak daha adil ve eşit bir küresel yönetim sisteminin inşası için birlikte çalışmalı." ifadesini kullandı.
Gelecek yılın Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 55. yılı olduğunu hatırlatan Şi, iki tarafın bu vesileyi bir fırsat olarak görüp ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımasını umduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Öncelikle karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeli, temel çıkarları ve kaygıları ilgilendiren konularda birbirimiz desteklemeli ve terörle mücadele ile güvenlik işbirliğini geliştirmeliyiz. İkinci olarak pratik işbirliğini geliştirmeli, Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor Girişimi arasında sinerji yaratmalıyız. Çin-Avrupa yük trenlerinin güney koridorunu ilerletmeliyiz. Ekonomi, ticaret, kültür ve turizm gibi geleneksel işbirliği alanlarında işbirliğimizi geliştirmeli, yeni enerji kaynakları, 5G ve biyo-ilaç gibi alanlarda yeni işbirliği başarıları yaratmalıyız."
Birleşmiş Milletler, G20 ve ŞİÖ gibi çok taraflı çerçevelerde eş güdümü geliştirme çağrısı yapan Şi, iki ülkenin uluslararası düzeninin ve kuralların korunmasına, uluslararası eşitliğe ve adalete, dünya barışına ve istikrarına katkı sağlaması gerektiğini belirtti.
Görüşmede Çin heyetinde, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi, Tiencin Parti Sekreteri Çın Minır hazır bulundu. Türk heyetinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal yer aldı.
"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.
Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan’ın ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.
PAKİSTAN - KKTC İLİŞKİLERİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ
Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye’nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan’la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Erdoğan, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirterek, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandığımızı vurguladı.
"MÜŞTEREK ADIMLAR ÖNEMLİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.
İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.
Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişiminin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.
Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve iş birliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin “Tek Çin” politikasına desteğini yinelerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkat çekti.
Görüşmede ayrıca Gazze’deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.