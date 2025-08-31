Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi

CİNPİNG DE "DAHA ADİL BİR DÜNYA" DEDİ...

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'ye çok taraflı çerçevelerde eş güdümü sürdürerek uluslararası eşitliğe ve adalete katkı sağlama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Şi, görüşmede, iki ülkenin ilişkilerin yüksek düzeyli gelişimini sürdürmesinin, kendi temel çıkarlarına olduğu kadar Küresel Güney'in ortak çıkarlarına da hizmet edeceğini vurgulayarak, "Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler ve 'Küresel Güney'in önemli üyeleri." dedi.

Çin ve Türkiye'nin zamanın eğilimini kucaklayarak barış, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarıyla ulusal refaha ulaşma yolunda karşılıklı atılımlarını sürdürmesi gerektiğini dile getiren Şi, "İki ülke stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyarak daha adil ve eşit bir küresel yönetim sisteminin inşası için birlikte çalışmalı." ifadesini kullandı.

Gelecek yılın Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 55. yılı olduğunu hatırlatan Şi, iki tarafın bu vesileyi bir fırsat olarak görüp ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımasını umduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeli, temel çıkarları ve kaygıları ilgilendiren konularda birbirimiz desteklemeli ve terörle mücadele ile güvenlik işbirliğini geliştirmeliyiz. İkinci olarak pratik işbirliğini geliştirmeli, Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor Girişimi arasında sinerji yaratmalıyız. Çin-Avrupa yük trenlerinin güney koridorunu ilerletmeliyiz. Ekonomi, ticaret, kültür ve turizm gibi geleneksel işbirliği alanlarında işbirliğimizi geliştirmeli, yeni enerji kaynakları, 5G ve biyo-ilaç gibi alanlarda yeni işbirliği başarıları yaratmalıyız."

Birleşmiş Milletler, G20 ve ŞİÖ gibi çok taraflı çerçevelerde eş güdümü geliştirme çağrısı yapan Şi, iki ülkenin uluslararası düzeninin ve kuralların korunmasına, uluslararası eşitliğe ve adalete, dünya barışına ve istikrarına katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Görüşmede Çin heyetinde, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi, Tiencin Parti Sekreteri Çın Minır hazır bulundu. Türk heyetinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal yer aldı.