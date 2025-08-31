PODCAST CANLI YAYIN

ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katıldı. Cinping ve eşi Erdoğan çiftini kapıda karşıladı. Liderlerin aile fotoğrafı için bir araya geldiği ortamda Başkan Erdoğan'a ilgi büyüktü. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile samimi bir ayaküstü sohbet gerçekleştiren Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile selamlaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne "şeref konuğu" olarak iştirak etti.

Takvim Logo

Erdoğan burada ev sahibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Takvim Logo

Daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Takvim Logo

Şİ CİNPİNG ERDOĞAN ÇİFTİNİ KAPIDA KARŞILADI

İkili temasların ardından Erdoğan liderler onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Takvim Logo

Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi, Başkan Erdoğan - Emine Erdoğan çiftini kapıda karşıladı.

Takvim Logo

İki lider eşleriyle poz verdi.

Takvim Logo

TİENCİN'DE AİLE FOTOĞRAFI

Daha sonra aile fotoğrafına geçildi. Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte fotoğrafa eşlik etti.

Takvim Logo

Liderlerin bir araya geldiği ortamda Erdoğan'a ilgi büyüktü.

Takvim Logo

LUKAŞENKO İLE SOHBET ETTİ MODİ İLE SELAMLAŞTI

Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile samimi bir ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

Takvim Logo

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de selamlaştı.

Takvim Logo

İşte Başkan Erdoğan'ın "şeref konuğu" olarak katıldığı ŞİÖ'deki akşam yemeğinden kareler...

Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo