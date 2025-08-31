ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katıldı. Cinping ve eşi Erdoğan çiftini kapıda karşıladı. Liderlerin aile fotoğrafı için bir araya geldiği ortamda Başkan Erdoğan'a ilgi büyüktü. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile samimi bir ayaküstü sohbet gerçekleştiren Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile selamlaştı.
