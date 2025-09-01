ŞİÖ zirvesiyle uluslararası diplomasinin kalbi Tianjin 'de atıyor. ŞİÖ; Çin , Hindistan, Rusya , Pakistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Belarus'tan oluşuyor. Zirveye 16 ülke de gözlemci ya da 'diyalog ortağı' olarak katılıyor. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi , İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katılıyor.

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMASLAR



Tiencin kentinde kritik görüşmeler yapan Erdoğan dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ile Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki savaş ve Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Erdoğan görüşmede ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

"KRİZİN NEDENLERİN BİRİ BATININ UKRAYNA'YI NATO'YA ÇEKMEYE ÇALIŞMASI"



Rusya lideri Putin'in 4 gün sürecek Çin ziyareti iktidara geldiği 2000 yılından bu yana Rusya dışına yapacağı en uzun gezisi sayılacak. Putin, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye Ülkeleri Liderleri Konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Rus lider, konuşmasında uluslararası meselelerin yanı sıra, Ukrayna krizine de değindi. Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili bilgi veren Putin, bu görüşmede varılan mutabakatların Ukrayna'da barışın yolunu açtığını ifade etti.