PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batı'ya gövde gösterisi | Hangi konular masada?

Çin’in Tianjin şehri çok kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. 2001 yılında kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bugüne dek yapılan en geniş katılımlı zirvesi düzenleniyor. Devam eden zirveye diyalog ortağı Türkiye'yi temsilen Başkan Erdoğan da katılıyor. Zirveye katılan 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batı'ya gövde gösterisi | Hangi konular masada?

ŞİÖ zirvesiyle uluslararası diplomasinin kalbi Tianjin'de atıyor. ŞİÖ; Çin, Hindistan, Rusya, Pakistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Belarus'tan oluşuyor. Zirveye 16 ülke de gözlemci ya da 'diyalog ortağı' olarak katılıyor. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katılıyor.

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Tiencin kentinde kritik görüşmeler yapan Erdoğan dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ile Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki savaş ve Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Erdoğan görüşmede ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

ŞİÖnün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştıŞİÖnün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Başkan Erdoğandan ŞİÖ marjında yoğun diplomasiBaşkan Erdoğandan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi

"KRİZİN NEDENLERİN BİRİ BATININ UKRAYNA'YI NATO'YA ÇEKMEYE ÇALIŞMASI"

Rusya lideri Putin'in 4 gün sürecek Çin ziyareti iktidara geldiği 2000 yılından bu yana Rusya dışına yapacağı en uzun gezisi sayılacak. Putin, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye Ülkeleri Liderleri Konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Rus lider, konuşmasında uluslararası meselelerin yanı sıra, Ukrayna krizine de değindi. Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili bilgi veren Putin, bu görüşmede varılan mutabakatların Ukrayna'da barışın yolunu açtığını ifade etti.

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)

Ukrayna'daki krizin bir 'saldırı' sonucu değil, bir darbe sonucu olarak ortaya çıktığını ifade Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Krizin ikinci nedeni de Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekmek için sürekli çaba sarf etmesi. Bu, yıllardır vurguladığımız ve dile getirdiğimiz gibi, Rusya'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturuyor." Putin, Ukrayna krizi bağlamında, hiçbir ülkenin kendi güvenliğini bir diğerinin aleyhine sağlayamayacağı yaklaşımını benimsediklerinin vurguladı.

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)

"ÇABALARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Putin, Çin ve Hindistan gibi ortakların Ukrayna'daki durumu çözme yönündeki çabalarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)

"ŞİÖ'NÜN ETKİSİ GİDEREK ARTIYOR"

ŞİÖ içindeki diyalogun, Avrasya'da eski Avrupa merkezli ve Avrupa-Atlantik modellerin yerini alacak yeni bir güvenlik sisteminin temellerinin atılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Putin, "ŞİÖ, uluslararası sorunların çözümünde etkisini sürekli artırıyor" dedi.

ŞİÖ ülkeleri arasındaki ticarette karşılıklı ödemelerde giderek daha fazla ulusal para birimlerinin kullanıldığına dikkat çeken Putin, "ŞİÖ içindeki işbirliğinin gelişme hızı etkileyici" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)

BAŞBAKANLAR KONSEYİ KASIM'DA MOSKOVA'DA

Birleşmiş Milletler örgütünün, ülkelerin bağımsızlığına saygıyı da içeren ilkelerinin günümüzde de sarsılmaz olduğunu belirten Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tianjin'de varılan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin meselelerin, kararlaştırıldığı üzere Kasım ayında Moskova'da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Konseyi toplantısında ayrıntılı olarak ele alınacağından eminim. Değerli dostlarım, tüm ülkelerinizden heyetleri aramızda görmekten mutluluk duyarız."

ÇİN İLE HİNDİSTAN ARASINDA GELİŞEN İŞ BİRLİĞİ

Şi ile bir araya gelen Modi, ülkesinin "Karşılıklı güven, saygı ve anlayış çerçevesinde" Çin ile olan ilişkisini geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti. Narendra Modi, yayınladığı video mesajında "İki ülkede yaşayan 2,8 milyar insanın çıkarı bizim iş birliğimize bağlı" ifadelerini kullandı. Rusya ile ilişkilerin de giderek arttığına dikkat çeken Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batıya gövde gösterisi (takvim foto arşiv)

"ŞİÖ Zirvesi'nin yapıldığı yerdeki görüşmelerin ardından, Başkan Putin ve ben ikili görüşmemizin yapılacağı yere birlikte gittik. Onunla yaptığım görüşmeler her zaman çok aydınlatıcı oluyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Milli ve yerli enerjide "Albayrak" atılım! Gabar'dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor
Gözleri Karadeniz
Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batı'ya gövde gösterisi | Hangi konular masada?
CHP'de delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı! Çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Hilal'i canlı konumdan takip etmiş
Afganistan'da deprem! 250'den fazla kişi öldü |"Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri"
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
Kartal Akdeniz'de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş'un telefonunda ne var?
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Karadeniz'de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'da! "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Başkan Erdoğan'dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...