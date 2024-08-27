Dünyanın en yaşlı adamı John Alfred Tinniswood 112. doğum gününü kutladı!

Dünyanın en yaşlı adamı John Alfred Tinniswood, İngiltere'deki bakım evinde 112. doğum gününü kutladı. 1912 yılında, Titanic'in battığı yıl doğan Tinniswood, bu yıl içinde dünyanın en yaşlı erkeği unvanını aldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda orduya hizmet eden Tinniswood, uzun yaşamının sırrını "şansa" bağladı ve "Sade bir hayat yaşadım, diyet uygulamadım, sadece ne verdilerse onu yedim" dedi. Dedenin öğüdü ise "Ne yapıyorsanız en iyisini yapıın" oldu.



ALFRED YAŞARKEN NELER OLDU?

Alfred'in doğduğu 1912'den hemen sonra birinci dünya savaşı, sonra ikincisi. Cep telefonu portakalda vitamin uzaya gitmek sadece rüyalarda, uçağa binmek de fantaziydi. Sonra aya da gidildi, cep telefonu bilgisayarlar geldi.