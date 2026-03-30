30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü israf gerçeğini yeniden gündeme taşıyor.

BİR YANDA AÇLIK DİĞER YANDA DEVASA İSRAF

Küresel ölçekte yaşanan açlık krizine rağmen, her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor ya da kayboluyor. Bu miktar, insanlar için üretilen toplam gıdanın üçte birine denk geliyor.

ÜLKELER BAZINDA İSRAFIN BOYUTU İSE DİKKAT ÇEKİCİ:

📌Çin, yıllık 108 milyon tonu aşan israfla ilk sırada yer alıyor.

📌Pakistan, kişi başına 122 kilogramlık tüketim kaynaklı israfla öne çıkıyor.

📌ABD'de 24 milyon tonluk kaybın temelinde aşırı tüketim alışkanlıkları bulunuyor.

📌Mısır'da kişi başına düşen 155 kilogramlık kayıp, en yüksek oranlardan biri olarak kaydediliyor.

📌Nijerya ve Brezilya'da ise sorun tüketimden çok; depolama, ulaşım ve altyapı eksikliklerinden kaynaklanıyor.



"SIFIR ATIK TABAĞINIZDA BAŞLAR"

Bu yıl dördüncü kez kutlanan Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ana teması "gıda atığı" olarak belirlendi. Küresel çağrıda, bireylerden yerel yönetimlere kadar herkesin israfı azaltacak adımlar atması gerektiği vurgulanıyor.

İstanbul'da düzenlenen bölgesel anma etkinliği de bu çağrının bir parçası. Üsküdar'da gerçekleştirilen organizasyonda, gıda israfının önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.