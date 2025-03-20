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Dünyaca ünlü yönetmen Erik Rinsch Netflix’i 11 milyon dolar dolandırdı!

Gişe rekortmeni ‘47 Ronin’in yönetmeni Erik Rinsch, Netflix’i 11 milyon dolar dolandırdı. Gözaltına alınan 47 yaşındaki yönetmen, suçsuz olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Dünyaca ünlü yönetmen Erik Rinsch Netflix’i 11 milyon dolar dolandırdı!

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Birçok ülkedeki skandal yayınlarıyla tepki çeken Netflix, bu kez dolandırılan şirket oldu. Netflix, yapım aşamasındaki 'White Horse' isimli diziyi satın almak için 2018 - 2019 arasında yönetmen Carl Erik Rinsch'e 44 milyon dolar ödeme yaptı.

Ancak ABD'li yönetmen, diziyi tamamlamak için Netflix'ten 11 milyon dolar ek para talep etti. Netflix'ten aldığı 11 milyon doları dizinin çekimlerini tamamlamak için kullanmak yerine kendi kişisel hesabına aktaran Erik Rinsch, bu parayla kripto para ve lüks araçlar satın aldı.

47 yaşındaki yönetmen, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamasıyla California'da tutuklandı. Aynı gün hakim karşısına çıkarılan Rinsch, hakkındaki iddianamenin hazırlandığı New York'ta mahkemeye çıkmak için 100 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etti. 2013 yapımı '47 Ronin' ve 2010 yapımı 'The Gift' gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Carl Rinsch'in New York'taki duruşma tarihi açıklanmazken, Rinsch'in avukatları, "Savunmamız hazır" açıklamasını yaptı.

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