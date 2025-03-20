Yerle bir olan Gazze’de enkazlardan onlarca cansız çocuk bedeni çıktı!

İsrail ne ateşkes dinledi ne de tepkileri. ABD Başkanı Trump ile korkunç planlar yapan Netahyahu, yine Gazze'yi hedef seçti. İsrail ordusunun bölgeye yönelik bombardımanı yoğunlaştırmasının ardından 48 saat içinde bin kişinin daha öldüğü bildirildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğu öğrenildi. Yıkılan evlerin altından çıkan cansız çocuk bedenleri, battaniyelere sarılıp yakınlarına teslim edildi. Hayatta kalan çocukların evlerin yıkıntısından akıttığı gözyaşları ise sözün bittiği yerdi. Bu arada UNICEF, İsrail'in 1 günde öldürdüğü çocuk sayısı son 1 yılın en yüksek ölüm oranı olduğunu açıkladı.

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