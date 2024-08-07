Dünyaca ünlü siyahi tenisçi Serena Williams Paris’te bir restorana alınmadığını söyledi

Fransa'nın başkenti Paris, olimpiyatlara ev sahipliği yaptı. Müsabakalar sürerken Paris'in göbeğinde gündemi sallayan bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, yemek için kızı Olympia ile The Peninsula Hotel'e gidip içeri adım attı. Ancak bu sırada karşısına otel görevlileri çıktı. Kendisini içeri alamayacaklarını açıkladı. Williams da X'teki hesabında konuyu dünya gündemine taşıdı.

GERİ ADIM ATTILAR AMA...

Şikayetinin yanına lüks işletmenin bir fotoğrafını da koyan Williams başına gelenleri tek tek anlattı. Bunun üzerine Peninsula ekibi, "Sevgili Bayan Williams, bu gece yaşadığınız hayal kırıklığı için lütfen en derin özürlerimizi kabul edin. Sizi ağırlamaktan her zaman onur duyduk ve tekrar ağırlamaktan onur duyacağız" diye yazdı. Williams'ın hayranları da otele tepki mesajı yağdırdı.