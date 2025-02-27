WhatsApp’ın cezası kesildi: Rusya 17 milyon ruble istiyor

Rusya WhatsApp'a 17 milyon ruble para cezası kesti.

RUSYA'YA 17 MİLYON RUBLE CEZA

WhatsApp'ın kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmediğini gerekçe gösteren Rusya, uygulamaya 17 milyon ruble (yaklaşık 195 bin dolar) ceza kesti.

WhatsApp, Takvim Fotoğraf Arşivi

MOSKOVA'DA WHATSAPP DAVASI

WhatsApp aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Uygulamadaki kullanıcıların verilerini Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle WhatsApp'ın yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirkete 17 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, WhatsApp'ın yanı sıra Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.