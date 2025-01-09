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Dünya şokta: Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma ajan çıktı

Birleşik Krallık merkezli UK Declassified, yüzlerce belge sızdırdı. Çok gizli belgelere göre Beşar Esad'ın eşi Esma İngiliz ajanıydı. Hatta ABD Ulusal Güvenlik Konseyi için de çalışmıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Dünya şokta: Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın eşi Esma ajan çıktı

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    Londra doğumlu Esma Esad, 1994 yılında İngiltere'de karşı istihbarat faaliyetine karıştı. MI5'in üst düzey yetkilisi Eliza Manningham- Buller ile Mayfair Otel'de görüşme yaptı. Aynı yıl babası Dr. Al-Akhras'ın evinde de askeri ve sivil İngiliz yetkilileri ağırladı. Bu gizli buluşmalar sosyal faaliyet adı altında yapıldı. İsrail ve Suriye ilişkileri ilk sıradaydı. Sızdırılan belgelere göre Esma Esad'ın ABD'nin istihbarat birimleriyle de gizli bağlantıları vardı! Esma Esad'ın annesinin de İngiliz Gizli Servisi ile yakın çalışma içinde olduğu vurgulandı.

    SUİKASTIN İZİ
    Diktatör Esad'a Moskova'da zehirli su ile suikast düzenlendi. Herkes "Suikastçı kim" sorusuna cevap ararken gözler bir anda ajan olduğu iddia edilen eşine çevrildi!

    SPY GIRL (CASUS KIZ)
    Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, İngiliz eşi Esma Esad ve çocuklarıyla birlikte Moskova'ya kaçtı. Esma Esad'ın ağır hasta olduğu açıklandı. Ancak dün Esma Esad ile ilgili şok belgeler yayınlandı. Suriyeli gazeteci Nizar Nayouf ve medya kuruluşu Watanserb tarafından yayınlanan belgelerde; Esma Esad'ın MI5 ve MI6 ile bağlantıları olduğu, finansal alandaki geçmişi ve istihbarat operasyonlarındaki olası rolüyle ilgili detaylar paylaşıldı. Eski First Lady'in Suriye'nin iç ve dış politikalarını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Hafız Esad'a, dönemin Askeri İstihbarat Şefi Ali Duba tarafından sunulan belgelerde, Esma Esad'ın 1992 yılına kadar uzanan İngiltere istihbarat teşkilatlarıyla olan bağlantıları anlatıldı.

    EVLİLİK ÖNCESİ İLK GÖREV
    Belgelerde, Esma Esad'ın annesi Sahar el-Atrissi'nin Beşar Esad ile İngiliz istihbarat yetkilileri arasında gizli toplantılar düzenlediği iddiası da yer aldı. 1998 tarihli bir raporda, Esma Esad'ın MI5 ve MI6 ile çalıştığı da açık açık yazıldı. Evlenmeden önce Esma Esad'ın Londra'daki J.P. Morgan'da çalıştığı ve burada istihbarat toplama sorumlulukları olduğu vurgulandı. Deutsche Bank'taki görevinin de "İngiliz istihbaratı adına finansal verileri analiz etmek ve yatırımları izlemek olduğu" iddiası ortaya atıldı.

    İngiltere merkezli UK Declassified de Esad'ın eşi Esma'nın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu yazdı. Belgelerde, Esad'ın, dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5'in yetkilisi Eliza Manningham-Buller ile Chesterfield Mayfair Otel'deki görüşmesi de yer aldı.

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