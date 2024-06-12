Ülkenin devlet medyasının çarşamba günü bildirdiğine göre, Kuveyt'in güneyindeki Mangaf şehrinde çıkan bir bina yangınında en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin devlet medyasının çarşamba günü bildirdiğine göre, Kuveyt 'in güneyindeki Mangaf şehrinde çıkan bir bina yangınında en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Raporlara göre trajik olayda en az dört Hintli de öldürüldü. Yerel basında binada büyük bir Malyalam nüfusunun bulunduğu bildirildi.

Ölenler arasında iki kişinin Tamil Nadu ve Kuzey Hindistan'dan olduğu bildirildi. Ancak henüz yetkililerden resmi bir onay bekleniyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yaralıların ülkedeki çeşitli hastanelere sevk edildiği bildirilirken ölü sayısının artabileceği belirtildi.