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Son dakika: Kuveyt’te yangın faciası! En az 39 kişi öldü

Kuveyt’in güneyindeki Mangaf şehrinde bir bina, resmen alevlere teslim oldu. Binayı baştan başa saran yangında en az 39 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişinin ise yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ölü sayısının artabileceği bildirildi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 11:27 Güncelleme 12 Haziran 2024, 12:40
Son dakika: Kuveyt’te yangın faciası! En az 39 kişi öldü

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Ülkenin devlet medyasının çarşamba günü bildirdiğine göre, Kuveyt'in güneyindeki Mangaf şehrinde çıkan bir bina yangınında en az 39 kişi hayatını kaybetti.

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EN AZ 39 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkenin devlet medyasının çarşamba günü bildirdiğine göre, Kuveyt'in güneyindeki Mangaf şehrinde çıkan bir bina yangınında en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Raporlara göre trajik olayda en az dört Hintli de öldürüldü. Yerel basında binada büyük bir Malyalam nüfusunun bulunduğu bildirildi.

Kuveyt'te yangın faciası!

Ölenler arasında iki kişinin Tamil Nadu ve Kuzey Hindistan'dan olduğu bildirildi. Ancak henüz yetkililerden resmi bir onay bekleniyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yaralıların ülkedeki çeşitli hastanelere sevk edildiği bildirilirken ölü sayısının artabileceği belirtildi.

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