Dünya basını KAAN'ı manşetten gördü: En değerli mücevher! Yunan'da panik hakim
Milli Muharip Uçak KAAN’ın yeni prototipi P1, kritik taksi testleriyle piste çıktı. Türkiye Yüzyılı'nın çelik kanatları uçuş öncesi son düzlüğe girerken, TUSAŞ’ın paylaştığı görüntüler dünyada geniş yankı buldu. Yunan basınının manşetlerinde panik havası hakimken ABD merkezli The War Zone, 'Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri' ifadesini kullandı.
Türkiye Yüzyılı'nın savunma sanayisindeki amiral gemisi Milli Muharip Uçak KAAN, dur-durak bilmeden geleceğe koşmaya devam ediyor.
Son olarak KAAN'ın henüz nihai boyası uygulanmayan yeni prototipinin pistte ilerlediği görüntüler kamuoyuna sunuldu. Görüntülerde, KAAN'ın yeni prototipinin yer testleri kapsamında uçuş öncesi taksi testlerine başladığı görüldü.
Taksi testlerinde uçağın yer sistemleri, hareket kabiliyeti ve farklı hızlardaki performansının değerlendirilmesi hedefleniyor.
P1 PROTOTİPİYLE YENİ TEST AŞAMASI
KAAN'ın ilk prototipi P0, 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. İlk uçuşun ardından yeni bir faza geçen KAAN'ın uçuş testleri devam edecek olan yeni prototiplerinin üretimi yapıldı. Projenin test ve geliştirme aşamaları, çok daha gelişmiş sistem mimarisine sahip olan P1 ve P2 prototipleriyle devam ediyor.
YUNANİSTAN'DA KAAN PANİĞİ: "AMANSIZ TÜRK PLANI İŞLİYOR!"
TUSAŞ'ın paylaştığı görüntüler uluslararası savunma yayınlarında da geniş yer buldu.
Türk savunma sanayisinin bu amansız yükselişi, komşu Yunanistan'da büyük bir endişe ve panik havasına yol açtı. Yunan basını gelişmeyi manşetlerine taşırken, Atina'daki askeri uzmanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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BankingNews: "Hayranlık uyandıran olay, Yunan hava savunması için sonun başlangıcı" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin yalnızca yeni silah sistemleri üretmediği, aynı zamanda hava gücünü kapsamlı şekilde dönüştürdüğü öne sürülürken, bu gelişmelerin Ege'deki askeri denge üzerinde etkili olabileceği değerlendirildi.
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Pentapostagma: Türklerin KAAN ile göklerde yeni bir döneme geçtiğini belirterek, Türkiye'nin durdurulamaz hava gücüne dikkat çekti.
MANŞETLER YUNANİSTAN İLE SINIRLI DEĞİL
TUSAŞ'ın paylaştığı görüntüler sadece komşuda değil, global savunma basınında da bir numaralı gündem maddesi oldu:
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The War Zone (ABD): Askeri havacılık yayını The War Zone, KAAN P1'in taksi testlerini "önemli bir gelişme" olarak duyurdu. Söz konusu haberde KAAN için "Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri" ifadesi kullanılırken P0 ile P1 prototipleri arasındaki farklılıklara dikkat çekildi. P1 prototipinde aerodinamik iyileştirmeler, radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik tasarım değişiklikleri ve daha gelişmiş sistem entegrasyonları bulunduğu belirtildi. Yayında ayrıca ilk prototiplerde kullanılan F110 motorlarının tedarik süreci değerlendirilirken 2028 teslimat hedefinin zorlu bir takvim oluşturduğu kaydedildi.
The Aviationist (İtalya): Uçağın burun ve çene bölgesindeki yüksek teknoloji sensörlerini mercek altına aldı. ASELSAN imzalı KARAT Kızılötesi Arama ve İzleme Sistemi ile TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin entegrasyonuna dikkat çekilerek, Türkiye'nin dışa bağımlılığını tamamen bitirdiği aktarıldı.
Army Recognition Group (Belçika): KAAN P1'in yalnızca teknoloji gösterimi amacıyla hazırlanan bir uçak olmadığını, gelecekteki savaş kabiliyetleri için geliştirilen daha kapsamlı bir platform olduğunu yazdı. Analizde; hava girişlerindeki güncellemeler, dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp donanımları ve radar izini azaltmaya yönelik tasarım ayrıntıları öne çıkarıldı.
EurAsian Times (Hindistan): P1 prototipinin taksi testine başlamasını KAAN'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşama olarak değerlendirdi.