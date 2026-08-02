Dünya basını KAAN'ı manşetten gördü: En değerli mücevher! Yunan'da panik hakim

Son olarak KAAN'ın henüz nihai boyası uygulanmayan yeni prototipinin pistte ilerlediği görüntüler kamuoyuna sunuldu. Görüntülerde, KAAN'ın yeni prototipinin yer testleri kapsamında uçuş öncesi taksi testlerine başladığı görüldü.

KAAN P1 taksi testlerine başladı! Yeni prototip dünya basınında gündem oldu. (Haberin fotoğrafları AA ve ilgili haber sitelerinden alınmıştır.)

P1 PROTOTİPİYLE YENİ TEST AŞAMASI

KAAN'ın ilk prototipi P0, 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. İlk uçuşun ardından yeni bir faza geçen KAAN'ın uçuş testleri devam edecek olan yeni prototiplerinin üretimi yapıldı. Projenin test ve geliştirme aşamaları, çok daha gelişmiş sistem mimarisine sahip olan P1 ve P2 prototipleriyle devam ediyor.