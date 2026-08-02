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Gazze'de aileyi tamamen nüfustan silen saldırı... Anne karnında vuruldu

Filistin topraklarında eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail güçleri, Gazze’nin batısındaki Es-Susi Kulesi yakınlarında sivil konutu yerle bir etti. Sağlık kaynakları, saldırı sonucu 4 kişilik ailenin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ekim 2023 tarihinden itibaren şiddetlenen katliamlar zincirinde bugüne kadar 2 bin 700 Filistinli ailenin soyunun tüketildiği bildirildi. Enkazdan çıkarılan 6 aylık cenin, vahşetin boyutunu gözler önüne sererken, uluslararası toplumun sessizliği gölgesinde katliamlar sürüyor.

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Gazze'de aileyi tamamen nüfustan silen saldırı... Anne karnında vuruldu

İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü soykırımda yine bütün bir aile yok edildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde sivil yerleşim bölgesini hedef alan bombardımanında, anne karnındaki 6 aylık cenin dahil 4 kişilik ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezinde liman bölgesi yakınlarında bulunan Susi apartmanına yönelik yıkıcı saldırı düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırım operasyonları kapsamında sivil yerleşim alanlarına yönelik düzenlediği son saldırıda, 4 kişilik Filistinli aile tamamen yok edildi. (Fotoğraflar: AA)İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırım operasyonları kapsamında sivil yerleşim alanlarına yönelik düzenlediği son saldırıda, 4 kişilik Filistinli aile tamamen yok edildi. (Fotoğraflar: AA)

ANNE KARNINDA CAN VERDİ

Es-Susi Kulesi yakınlarında sivil konuta düzenlenen acımasız saldırıda 33 yaşındaki Abdullah Ebu et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abir Ana ile 5 yaşındaki çocukları Azzam şehit oldu.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından 6 aylık ceninin çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in gerçekleştirdiği katliam neticesinde 4 kişilik Filistinli aile nüfustan tamamen silindi.

Gazze kentinin batısındaki Susi apartmanını hedef alan bombardımanda 33 yaşındaki baba Abdullah Ebu et-Tayf, 26 yaşındaki hamile anne Abir Ana ile 5 yaşındaki çocukları Azzam hayatını kaybetti. Gazze kentinin batısındaki Susi apartmanını hedef alan bombardımanda 33 yaşındaki baba Abdullah Ebu et-Tayf, 26 yaşındaki hamile anne Abir Ana ile 5 yaşındaki çocukları Azzam hayatını kaybetti.

SOYKIRIMIN KORKUNÇ BİLANÇOSU

Filistin resmi kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail güçlerinin Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana en az 2 bin 700 Filistinli ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti.

Sivilleri, çocukları, hamile kadınları hedef alan sistematik katliamların, Filistin halkını topyekun yok etme amacı taşıdığı vurgulandı.

Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binanın enkazından 6 aylık cenin çıkarması, İsrail katliamının ulaştığı vahşet boyutunu bir kez daha ispatladı.Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binanın enkazından 6 aylık cenin çıkarması, İsrail katliamının ulaştığı vahşet boyutunu bir kez daha ispatladı.

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