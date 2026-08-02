Gazze'de aileyi tamamen nüfustan silen saldırı... Anne karnında vuruldu

SOYKIRIMIN KORKUNÇ BİLANÇOSU

Filistin resmi kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail güçlerinin Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana en az 2 bin 700 Filistinli ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti.

Sivilleri, çocukları, hamile kadınları hedef alan sistematik katliamların, Filistin halkını topyekun yok etme amacı taşıdığı vurgulandı.

Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binanın enkazından 6 aylık cenin çıkarması, İsrail katliamının ulaştığı vahşet boyutunu bir kez daha ispatladı.