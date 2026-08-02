Gazze'de aileyi tamamen nüfustan silen saldırı... Anne karnında vuruldu
Filistin topraklarında eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail güçleri, Gazze’nin batısındaki Es-Susi Kulesi yakınlarında sivil konutu yerle bir etti. Sağlık kaynakları, saldırı sonucu 4 kişilik ailenin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ekim 2023 tarihinden itibaren şiddetlenen katliamlar zincirinde bugüne kadar 2 bin 700 Filistinli ailenin soyunun tüketildiği bildirildi. Enkazdan çıkarılan 6 aylık cenin, vahşetin boyutunu gözler önüne sererken, uluslararası toplumun sessizliği gölgesinde katliamlar sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü soykırımda yine bütün bir aile yok edildi.
İsrail ordusunun Gazze kentinde sivil yerleşim bölgesini hedef alan bombardımanında, anne karnındaki 6 aylık cenin dahil 4 kişilik ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezinde liman bölgesi yakınlarında bulunan Susi apartmanına yönelik yıkıcı saldırı düzenledi.
ANNE KARNINDA CAN VERDİ
Es-Susi Kulesi yakınlarında sivil konuta düzenlenen acımasız saldırıda 33 yaşındaki Abdullah Ebu et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abir Ana ile 5 yaşındaki çocukları Azzam şehit oldu.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından 6 aylık ceninin çıkarıldığı aktarıldı.
İsrail'in gerçekleştirdiği katliam neticesinde 4 kişilik Filistinli aile nüfustan tamamen silindi.
SOYKIRIMIN KORKUNÇ BİLANÇOSU
Filistin resmi kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail güçlerinin Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana en az 2 bin 700 Filistinli ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti.
Sivilleri, çocukları, hamile kadınları hedef alan sistematik katliamların, Filistin halkını topyekun yok etme amacı taşıdığı vurgulandı.