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Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter çarpıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Psatha bölgesinde, orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. Kazanın hemen ardından mürettebat için arama kurtarma operasyonları başlatıldı.

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Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter çarpıştı

Yunanistan genelinde başta ana kara olmak üzere Atina, Viotia, Girit'in Rethymno bölgesi ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını yaşanıyor.

Yunanistan genelinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraflar: AA)Yunanistan genelinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraflar: AA)

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, ana karanın yanı sıra adalara da yayılmış durumda. Bölgedeki hava koşulları operasyonları kritik derecede etkiliyor. Yerel meteoroloji verilerine göre rüzgar hızının yer yer saatte 100 kilometreye ulaşması, yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin güvenli bir şekilde manevra yapmasını imkansız hale getirerek kaza riskini maksimuma çıkarıyor.

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter çarpıştı-3

BİNLERCE HEKTAR ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Uydu verilerine göre yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplamda 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi. Ek olarak iklim izleme platformlarının ilk değerlendirmeleri, Korint Körfezi ve Porto Germeno çevresinde çıkan yangınlarda 6 bin 500 hektardan fazla orman ve tarım arazisinin daha yandığına işaret ediyor. Ülke çapında sahaya inen yüzlerce itfaiye personeli, alevlerin Atina banliyölerine ve yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için kesintisiz bir mücadele yürütüyor.

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter çarpıştı-4

İKİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ÇARPIŞTI

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale eden iki itfaiye helikopterinin çarpıştığı bildirildi. Yetkililer, kazanın ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

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