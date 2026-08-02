Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter çarpıştı

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, ana karanın yanı sıra adalara da yayılmış durumda. Bölgedeki hava koşulları operasyonları kritik derecede etkiliyor. Yerel meteoroloji verilerine göre rüzgar hızının yer yer saatte 100 kilometreye ulaşması, yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin güvenli bir şekilde manevra yapmasını imkansız hale getirerek kaza riskini maksimuma çıkarıyor.

BİNLERCE HEKTAR ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Uydu verilerine göre yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplamda 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi. Ek olarak iklim izleme platformlarının ilk değerlendirmeleri, Korint Körfezi ve Porto Germeno çevresinde çıkan yangınlarda 6 bin 500 hektardan fazla orman ve tarım arazisinin daha yandığına işaret ediyor. Ülke çapında sahaya inen yüzlerce itfaiye personeli, alevlerin Atina banliyölerine ve yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için kesintisiz bir mücadele yürütüyor.