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Dünya basını çalkalandı | Trump, katil Netanyahu'nun yüzüne söyledi: Erdoğan çok güçlü ve zeki biri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüleri, dünya basınında geniş yer buldu.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 20:24 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 21:26
Dünya basını çalkalandı | Trump, katil Netanyahu’nun yüzüne söyledi: Erdoğan çok güçlü ve zeki biri

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Dünya medyasından bir çok kanal ve gazetede, Trump'ın Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesi esnasında Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik övgüleri yer aldı.

Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A MANŞETLİK SÖZLER
İngiltere'de BBC, konuya ilişkin gelişmelere, "Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile çalışabileceğinden emin." başlıklı haberinde yer verdi.

İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesi ise Trump'ın Erdoğan ve Türkiye'ye övgülerini "Trump, Netanyahu ile ABD ve İran arasındaki doğrudan görüşmeleri duyurdu." şeklindeki haberinde kendisinin Erdoğan'ı oldukça sevdiğini yazdı.

Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)

CNBC kanalının internet sitesinde, söz konusu görüşmeye ilişkin "Oval Ofis'te Netanyahu ile bir araya gelen Trump, kendisinden Türkiye ile olan anlaşmazlıklarda 'makul' olmasını istedi. En yakın müttefiklerinden biriyle birlikte konuşan Trump, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisini övdü ve iki ülke arasında arabulucu olmaya gönüllü oldu." ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli Axios haber portalı, "Trump, Türkiye'deki 'çok zeki' ve güçlü bir kişi olan Erdoğan'ı övdü." başlığını kullandı.

The Times of Israel gazetesinde, görüşme "Trump, İsrail ve Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceğini ve Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi." şeklinde yer aldı.

Israel Hayom gazetesinin konuya ilişkin haberinde, "Türkiye konusunda ise Trump, kendisinin Türk lideriyle şahsi ilişkileri sayesinde Suriye konusunda ülkeler arasındaki problemleri çözebileceğini iddia ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüden başka bir şeyi olmadığını söyledi." denildi.

Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)

Suudi Arabistan medyasından "Al Arabiya", Trump'ın övgülerinden "Trump, Türkiye ve İsrail'in Suriye hakkındaki gerilimini 'çözebileceğini' söylüyor." şeklinde bahsetti.

Hindistan'da Hindustan Times gazetesi, "Netanyahu, Beyaz Saray'da Türkiye'yi eleştirdi, ardından Trump'ın Erdoğan'a övgü yağdırmasını izledi." başlığını verirken, The Economic Times da "Trump, Suriye konusunda İsrail ve Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Pakistan merkezli The Express Tribune gazetesi, "Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı 'makul' davranmasını istedi, Erdoğan'ı övdü." başlığını attı.

Greek Reporter isimli haber portalında, "Trump Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüşmesi esnasında, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a olan güçlü desteğini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Trump, dün Beyaz Saray'da ağırladığı Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." şeklinde konuşmuştu.

Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ VE ZEKİ BİR ADAM"
Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." demişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de yanıt veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump, "Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum." şeklinde konuşmuştu.

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