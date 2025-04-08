Dünya basını çalkalandı | Trump, katil Netanyahu’nun yüzüne söyledi: Erdoğan çok güçlü ve zeki biri

Dünya medyasından bir çok kanal ve gazetede, Trump'ın Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesi esnasında Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik övgüleri yer aldı.

İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesi ise Trump'ın Erdoğan ve Türkiye'ye övgülerini "Trump, Netanyahu ile ABD ve İran arasındaki doğrudan görüşmeleri duyurdu." şeklindeki haberinde kendisinin Erdoğan'ı oldukça sevdiğini yazdı.

Trump, Başkan Erdoğan'ı övdü dünya basını çalkalandı (AA)

CNBC kanalının internet sitesinde, söz konusu görüşmeye ilişkin "Oval Ofis'te Netanyahu ile bir araya gelen Trump, kendisinden Türkiye ile olan anlaşmazlıklarda 'makul' olmasını istedi. En yakın müttefiklerinden biriyle birlikte konuşan Trump, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisini övdü ve iki ülke arasında arabulucu olmaya gönüllü oldu." ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli Axios haber portalı, "Trump, Türkiye'deki 'çok zeki' ve güçlü bir kişi olan Erdoğan'ı övdü." başlığını kullandı.

The Times of Israel gazetesinde, görüşme "Trump, İsrail ve Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceğini ve Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi." şeklinde yer aldı.

Israel Hayom gazetesinin konuya ilişkin haberinde, "Türkiye konusunda ise Trump, kendisinin Türk lideriyle şahsi ilişkileri sayesinde Suriye konusunda ülkeler arasındaki problemleri çözebileceğini iddia ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüden başka bir şeyi olmadığını söyledi." denildi.