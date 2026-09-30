Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Han Yunus'un güneyindeki Kizan Ebu Raşvan bölgesinde, İsrail askerlerinin araçlardan açtığı yoğun ateş sonucu Filistinli bir kadın sırtından yaralandı.

İsrail, iki yıl boyunca gerçekleştirdiği ağır saldırıların ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında 1422 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 996 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.