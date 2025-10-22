Dua Lipa’dan Filistin’e destek: Bu dava benden daha büyük

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa tüm baskılara rağmen Filistin 'e destek vermeye devam ediyor.

Dua Lipa, Ekran Görüntüsü

"BU DAVA BENDEN DAHA BÜYÜK"

Filistin mücadelesinin bireysel kaygılardan üstün olduğunu belirten Lipa, "Filistin davasına verdiğim destek nedeniyle tepki görmeyi göze alıyorum. Taciz edilmem, kara listeye alınmam ya da iş fırsatlarının elimden alınması umurumda değil. Çünkü bu dava benden daha büyük." dedi.