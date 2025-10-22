Dua Lipa’dan Filistin’e destek: Bu dava benden daha büyük

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa tüm baskılara rağmen Filistin'e destek vermeye devam ediyor.
"BU DAVA BENDEN DAHA BÜYÜK"
Filistin mücadelesinin bireysel kaygılardan üstün olduğunu belirten Lipa, "Filistin davasına verdiğim destek nedeniyle tepki görmeyi göze alıyorum. Taciz edilmem, kara listeye alınmam ya da iş fırsatlarının elimden alınması umurumda değil. Çünkü bu dava benden daha büyük." dedi.
İSRAİL DESTEKÇİSİ MENAJERİNİ KOVMUŞTU
Lipa, geçtiğimiz haftalarda İsrail'i destekleyen menajeri David Levy ile yollarını ayırmıştı.
FİLİSTİN BAYRAĞIYLA ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
Ağustos ayında ise dünyaca ünlü DJ Snake Kosova'nın başkenti Priştine'de sahneye çıkmış, performansı sırasında "Filistin'e özgürlük" çağrısında bulunurken dinleyiciler arasında bulunan Dua Lipa da Snake'in konuşması sırasında ellerini kaldırıp Filistin'e destek göstermişti.