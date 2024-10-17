Columbia Üniversitesi soykırım destekçisi profesörü üniversiteden uzaklaştırdı

ABD'deki Columbia Üniversitesi, Soykırımcı İsrail'e destek veren İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Shai Davidai'yi, üniversite çalışanlarına ve öğrencilere tehditkar davranışlar sergilediği ve sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Columbia Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Davidai'nin öğrenciler ve üniversite personeline karşı sergilediği tehditkar tutum ve sözlü tacizlerin tespit edildiği belirtilerek, bu nedenle akademisyenin geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

TACİZ VE ZORBALIKLARI CEZASIZ KALMADI

Açıklamada, soykırım destekçisi Davidai'nin ifade özgürlüğü haklarının korunduğu ancak tehdit, taciz ve zorbalık içeren davranışların üniversite politikalarına aykırı olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda, akademisyenin kampüse girişinin kısıtlandığı ifade edildi.

ABD'deki Columbia Üniversitesi, soykırımcı İsrail destekçisi Shai Davidai'yi üniversite çalışanlarına ve öğrencilere tehditkar davranışlar sergilediği ve sözlü taciz ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevinden uzaklaştırdı.

Columbia Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, İşletme Fakültesinde görevli Davidai'nin öğrenciler ile üniversite çalışanlarına karşı tehditkar davranışlar sergilediği ve sözlü tacizde bulunduğu belirtilerek, akademisyenin geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Davidai'nin ifade özgürlüğü haklarının korunduğu ancak tehdit, taciz veya zorbalık içeren davranışların üniversite politikalarına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, akademisyenin kampüse girişinin sınırlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada Davidai'ye, üniversitenin çalışanlara yönelik davranış politikaları konusunda eğitim alması şartının getirildiği ifade edilerek, söz konusu uzaklaştırmanın akademisyenin maaşını ve üniversitedeki statüsünü etkilemeyeceği bildirildi.

Columbia Üniversitesi öğrencileri (Fotoğraf: AA)

FİLİSTİN YANLISI ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALIYORDU

Davidai, Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı öğrenci protestolarına karşı sergilediği sert tavırlarla ve sosyal medyada sık sık Filistin yanlısı öğrenci ve akademisyenleri terörü desteklemekle suçlamasıyla gündeme geliyordu.

Columbia Üniversitesi (Fotoğraf: AA)

COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Üniversite yönetimi, İsrail karşıtı öğrenci protestoları sırasında güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışmalar ve üniversite yetkililerini hedef alan açıklamaları nedeniyle hakkında şikayetler yapılan Davidai hakkında inceleme başlatmıştı

COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ FİLİSTİN YANLISI GÖSTERİLERİN MERKEZİ OLDU

Columbia Üniversitesi, geçen yıl katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin önemli merkezlerinden biri haline gelmişti. Öğrenciler, üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlere yaptığı yatırımlardan çekilme taleplerini ABD genelinde duyurmuştu. Bu talepler, geniş bir yankı uyandırarak kamuoyunun dikkatini çekmişti.