Donald Trump’ı hedef alan kurşun objektife böyle yansıdı!

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da miting yaptı. Rakibi Biden'ın göçmen politikasını eleştirirken saldırıya uğradı. 120 metreden atılan kurşun kulağını yaraladı.



Kanlar içinde kalan ve yere yığılan Donald Trump, gizli servis ajanları tarafından kaldırıldı. Hızla kurşun geçirmez arabaya taşındı. Bu sırada yumruğunu havaya kaldırdı ve kalabalığa "Dövüşün!" diye bağırdı.

KAN KIRMIZI HALI

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğraması ABD'yi derinden sarstı. ABD kamuoyu Trump'ın verdiği poza ve saldırı sonrası 'savaş' kelimesine dikkat çekerek Beyaz Saray yolunun açıldığına hemfikir...

Pensilvanya'da önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonrası Donald Trump, yaptığı ilk açıklamada 'Amerika çökmüş durumda ve ben bu durumu düzelteceğim' dedi. ABD'nin en büyük gazetelerinden New York Times, "Donald Trump az önce vurulmuştu, ayağa kalktı. Beyaz gömleğinin yakası açılmıştı, şapkası artık kafasında değildi. Çevresindeki ajanların hepsi bir ağızdan 'buradan çıkmalıyız' diyordu. Trump, ajanlara 'bekleyin' diye talimat verdi, kalabalığa doğru baktı ve yumruğunu havaya kaldırdı. Trump o anda nasıl bir görüntü verdiğinin gayet farkındaydı."

TEK KELİMESİ 'SAVAŞ' OLDU

İngiliz Telegraph'ın yorumu ise şöyle, "Trump'ın konuştuğu alanda duyulan silah sesleri sonrası ABD'de her şey değişti. Olaylar Trump'ın desteğini daha da artıracak. Eski ABD Başkanı Reagan'ın oyları da vurulduktan sonra 8 puanlık bir atış göstermişti. Ölümün kıyısından dönen Trump hemen yumruğunu havaya kaldırdı ve ağzından tek kelime çıktı: Savaş. Trump'ın oğlu olaydan sonra babasının fotoğrafını 'Amerika'yı kurtarmak için savaşmayı asla bırakmayacak' başlığıyla paylaştı. Washington Post ise saldırının karanlık ve çalkantılı olan Beyaz Saray yarışını alt üst ettiğini yazdı. Trump'ın kampanya ekibinin vizyonunu değiştireceğini yazan gazete, Trump'ın yüzü kanlar içinde yumruğu havadaki fotoğrafının çoktan viral olduğunu vurguladı. Rice Üniversitesi'nden Douglas Brinkley de "Amerikan ruhunda baskı altında metanet ve cesaret görmeyi seven bir şey var ve Trump'ın yumruğu yeni bir sembol olacak" dedi.

TRUMP İÇİN DUA ETTİM

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası açıklamalarda bulundu: Bu Amerika değil ve bunun yaşanmasına izin veremeyiz. Birlik en önemli önceliğimiz. Jill ve ben Trump için dua ettik. FBI ve birlikte çalıştığı kurumlar şu an çalışıyorlar. Çalışmanın soruşturmanın hızlı ve kapsamlı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.



DÜNYADAN TEPKİLER

ERDOĞAN: ŞİDDETLE KINIYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'nin 45. Başkanı ve başkan adayı Sayın Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerim

RUSYA: ABD'DE GELENEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de başkan ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimlerinin ülkenin iç siyasi yaşamında "gelenek" olduğunu söyledi. ABD'nin "nefreti kışkırtma" politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

DAKİKA DAKİKA SALDIRI ANI

Kürsüdeyken silah sesleri duyuldu. Trump acı içinde kulağını tuttu.

Trump eğilirken etrafını Gizli Servis ajanları sardı. Yüzü kan içinde kalmıştı.

Gizli servis Trump'ı ayağa kaldırırken "Bırakın ayakkabımı alayım" dediği duyuldu. Korumaların omuzunda aracına gitti.

Donald Trump saldırgandan 120 metre uzakta bulunuyordu.

BBC News'e konuşan bir görgü tanığı, saldırganın elinde M16 tüfekle güvenlik çemberinin hemen dışındaki alçak bir binanın çatısına tırmandığını ve polis memurlarına bağırarak onları uyardığını söyledi.

ABD Gizli Servisi'ne göre, miting alanının dışındaki yüksek konumdan sahneye birden fazla ateş edildi.

Thomas Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu. İddiaya göre Crooks, silahı 6 ay önce babasından almıştı.